Red Bull Batalla Perú 2026/27: detalles de la Final Nacional y cómo seguirla

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 será el punto de encuentro para los mejores freestylers del país, donde se coronará al nuevo campeón nacional. Este año tiene un atractivo adicional: quien triunfe tendrá la oportunidad de representar a Perú en la Final Internacional, que también se realizará en suelo peruano.

A continuación, te ofrecemos todos los detalles esenciales del evento: fecha, horario, lugar, participantes, precios de las entradas, formato, transmisión, jurados, DJ, hosts y comentaristas confirmados.

Aspectos clave de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 7:00 p.m. en Perú

Lugar: Paradiso Lima, Chorrillos

Formato: eliminación directa desde octavos hasta la gran final

Entradas: a la venta en Ticketmaster

Presentadores: Mcias y Andy

DJ: DJ Dmandado

Jurado: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

Comentaristas: Kiara Villamizar y Humberto Bejarano (HBD)

¿Cuándo y dónde será la Red Bull Batalla Perú 2026/27?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 tendrá lugar el sábado 12 de septiembre de 2026 en Paradiso Lima, situado en Chorrillos. Las actividades comenzarán a las 7:00 p.m. hora local.

El evento marcará un momento crucial para el freestyle peruano, donde los MCs competirán con la meta de representar a su país en un evento internacional que también se celebrará en Perú.

Participantes de la Red Bull Batalla Perú 2026/27

La Final Nacional incluirá un grupo diverso de competidores, combinando veteranos y nuevas promesas del circuito peruano. Aquí están los participantes confirmados:

Icon

JC Snake

Jota Shoy

Katacrist

KG

Letras

Lucio

MSL

Nekroos

NSP

Piero Pistas

Ramset

RGB

Venti

Cafú

Entre las figuras destacadas están Jota Shoy, tricampeón nacional; Katacrist, campeón en 2024; Nekroos, un destacado del circuito; KG, representante de la nueva escuela; y Venti, conocido por su estilo y musicalidad.

Jurados: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

El panel de jurado de esta edición estará formado por Hampper, Acertijo y 3 Segundos, todos con amplia experiencia en la cultura de las batallas, capacitándolos para valorar aspectos como la creatividad, el ritmo y la puesta en escena.

Hampper: Ex campeón nacional de 2012, fundamental en el resurgimiento de la competencia en Perú, aporta una conexión histórica al evento.

Ex campeón nacional de 2012, fundamental en el resurgimiento de la competencia en Perú, aporta una conexión histórica al evento. Acertijo: El chileno campeón de 2020 trae una perspectiva externa valiosa, proveniente de una de las escenas más competitivas de Latinoamérica.

El chileno campeón de 2020 trae una perspectiva externa valiosa, proveniente de una de las escenas más competitivas de Latinoamérica. 3 Segundos: Un pilar histórico, campeón en 2008, añade un peso simbólico al jurado.

Horarios de Red Bull Batalla Perú 2026/27 en otros países

Las batallas comenzarán a las 7:00 p.m. en Perú. Aquí están los horarios para otros países de la región:

6:00 p.m. — México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

7:00 p.m. — Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

8:00 p.m. — Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

9:00 p.m. — Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

¿Dónde seguir la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú?

La transmisión estará disponible en las plataformas oficiales de Red Bull Batalla, incluyendo:

Red Bull TV

YouTube

Facebook

TikTok

Twitch

Recomendamos visitar los canales oficiales antes del evento para confirmar el enlace de transmisión y activar recordatorios.

Entradas: precios y cómo adquirirlas

Las entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 se encuentran en Ticketmaster.

Existe una única zona general, con dos fases de venta:

S/70 del 24 de julio al 17 de agosto o hasta agotar existencias.

S/80 del 18 de agosto al 12 de septiembre o hasta agotarse.

Debido a la alta demanda, se recomienda adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en Paradiso Lima.

Presentadores, DJ y comentaristas de la Final Nacional

La presentación estará a cargo de Mcias y Andy, mientras que DJ Dmandado manejará la música en el evento. Kiara Villamizar y Humberto Bejarano (HBD) serán los encargados de la transmisión en línea.

MCs que ya han sido campeones nacionales

Entre los participantes, dos MCs ya han probado el sabor de ganar el campeonato:

Jota Shoy: ganó en 2015, 2016 y 2023.

Katacrist: se coronó en 2024.

Jota Shoy está a un paso de conseguir un cuarto título, un logro sin precedentes en el país, mientras que Katacrist tratará de repetir su éxito pasado.

¿Por qué es importante esta edición?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 no solo seleccionará al campeón, sino que abrirá puertas a una participación en la Final Internacional en casa, haciendo de esta edición una experiencia única.

Ganar significa más que un título, es una oportunidad de representar a Perú en un evento de gran magnitud, ante una audiencia nacional apasionada por el freestyle.

Con un elenco diverso y solo un campeón posible, esta Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 promete ser emocionante y posiblemente redefinidora para sus participantes.