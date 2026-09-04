Resultado Sinuano Día HOY, viernes 4 de septiembre de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores
Miles de colombianos esperan el sorteo Día para conocer los números ganadores del Sinuano y comprobar si sus apuestas serán premiadas. AQUÍ más detalles.
¿Serás uno de los ganadores de este viernes? La expectativa crece en todo Colombia y muchos participantes están a la espera del Sinuano Día y Noche, que se llevará a cabo hoy, 4 de septiembre de 2026. Si compraste tu boleto para este popular chance, revisa los resultados y verifica si tu apuesta se encuentra entre las premiadas. ¡La mejor de las suertes!
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Sinuano Día de HOY, viernes 4 de septiembre: resultados EN VIVO y números ganadores
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 4 de septiembre. En esta nota de Líbero podrá conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!
¿Cómo y dónde reclamar el premio del Sinuano en Colombia?
Los premios que te brinda el Sinuano, una de las populares loterías colombianas, se pueden recoger en los lugares de venta autorizados o en las oficinas designadas, dependiendo de la cantidad ganada. Para recibir el dinero, es necesario lo siguiente:
- El tiquete o comprobante original de la apuesta.
- Un documento de identidad válido y vigente.
- Realizar el reclamo dentro del plazo establecido.
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¡Vamos al Circo!
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