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Resultado Sinuano Día HOY, viernes 4 de septiembre de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores

Miles de colombianos esperan el sorteo Día para conocer los números ganadores del Sinuano y comprobar si sus apuestas serán premiadas. AQUÍ más detalles.

Melanni Miranda
Resultado Sinuano Día HOY, viernes 4 de septiembre de 2026: números ganadores.
Resultado Sinuano Día HOY, viernes 4 de septiembre de 2026: números ganadores. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¿Serás uno de los ganadores de este viernes? La expectativa crece en todo Colombia y muchos participantes están a la espera del Sinuano Día y Noche, que se llevará a cabo hoy, 4 de septiembre de 2026. Si compraste tu boleto para este popular chance, revisa los resultados y verifica si tu apuesta se encuentra entre las premiadas. ¡La mejor de las suertes!

Resultados oficiales de la lotería Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 3 de septiembre de 2026: a qué hora jugó la lotería en Colombia

Sinuano Día de HOY, viernes 4 de septiembre: resultados EN VIVO y números ganadores

07:54
4/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 4 de septiembre. En esta nota de Líbero podrá conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿Cómo y dónde reclamar el premio del Sinuano en Colombia?

Los premios que te brinda el Sinuano, una de las populares loterías colombianas, se pueden recoger en los lugares de venta autorizados o en las oficinas designadas, dependiendo de la cantidad ganada. Para recibir el dinero, es necesario lo siguiente:

  • El tiquete o comprobante original de la apuesta.
  • Un documento de identidad válido y vigente.
  • Realizar el reclamo dentro del plazo establecido.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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¡Vamos al Circo!

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