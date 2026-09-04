¿Serás uno de los ganadores de este viernes? La expectativa crece en todo Colombia y muchos participantes están a la espera del Sinuano Día y Noche, que se llevará a cabo hoy, 4 de septiembre de 2026. Si compraste tu boleto para este popular chance, revisa los resultados y verifica si tu apuesta se encuentra entre las premiadas. ¡La mejor de las suertes!

Sinuano Día de HOY, viernes 4 de septiembre: resultados EN VIVO y números ganadores 07:54 Bienvenidos Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 4 de septiembre. En esta nota de Líbero podrá conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿Cómo y dónde reclamar el premio del Sinuano en Colombia?

Los premios que te brinda el Sinuano, una de las populares loterías colombianas, se pueden recoger en los lugares de venta autorizados o en las oficinas designadas, dependiendo de la cantidad ganada. Para recibir el dinero, es necesario lo siguiente: