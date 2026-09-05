Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 5 de septiembre: numeros ganadores del sorteo.

Si compraste tu boleto para participar del sorteo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, puedes verificar AQUÍ el horario y si tu número será el afortunado. Este popular juego ofrece un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. En Líbero, te compartimos el número ganador, así como los resultados adicionales y los premios otorgados en el transcurso.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 29 de agosto

El sábado 29 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá realizó el sorteo N.° 4639, cuyo premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 7660 de la serie 393.

¿Cuándo juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados a las 10.30 p. m. (hora de Colombia), según el cronograma oficial de sorteos para el año 2026. Este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo el sorteo número 4640, con increíbles premios.

Premios para este 5 de septiembre de la Lotería de Boyacá.

¿Qué es la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ha ganado popularidad como un destacado juego de azar en Colombia, administrado por el departamento de Boyacá. Su éxito se debe en gran parte a su impresionante premio mayor, que alcanza los 15.000 millones de pesos. Asimismo, se distingue por su dedicación a la salud pública, siendo una de las organizaciones que más fondos destina a este ámbito en dicho país.