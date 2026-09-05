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Resultado Sinuano Día de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, EN VIVO: números ganadores de la lotería en Colombia
Consulta AQUÍ los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 5 de septiembre. Revisa los números ganadores del popular chance colombiano.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se realiza el Sinuano Día de HOY?
El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy, sábado 5 de septiembre, a las 2.30 p. m., hora colombiana. Al ser el primer sorteo del día, los participantes podrán verificar el número ganador una vez transcurrido ese horario.
¿La suerte estará de tu lado? Hoy, sábado 5 de septiembre, los participantes del Sinuano Día y Noche tendrán la gran oportunidad de participar en el sorteo, que trae consigo impresionantes premios económicos. Aquí los resultados en vivo y números ganadores. ¡Conoce si serás el próximo millonario en Colombia!
PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 4 de septiembre de 2026: qué jugó y números ganadores
Resultados Sinuano Día y Noche HOY, sábado 5 de septiembre: números ganadores
¿A qué hora se realiza el Sinuano Día de HOY?
El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy, sábado 5 de septiembre, a las 2.30 p. m., hora colombiana. Al ser el primer sorteo del día, los participantes podrán verificar el número ganador una vez transcurrido ese horario.
Bienvenidos
HOY, sábado 5 de septiembre de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!
Plan de premios del Sorteo Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio será la apuesta multiplicada 4.500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica hasta 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica hasta 5 veces.
¡Vamos al Circo!
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