0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Resultado Sinuano Día de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, EN VIVO: números ganadores de la lotería en Colombia

Consulta AQUÍ los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 5 de septiembre. Revisa los números ganadores del popular chance colombiano.

Melanni Miranda
Resultado Sinuano Día de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: números ganadores.
Resultado Sinuano Día de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: números ganadores. | Composición Líbero / Melanni Miranda

MOMENTOS DESTACADOS

08:32

¿A qué hora se realiza el Sinuano Día de HOY?

El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy, sábado 5 de septiembre, a las 2.30 p. m., hora colombiana. Al ser el primer sorteo del día, los participantes podrán verificar el número ganador una vez transcurrido ese horario.

COMPARTIR

¿La suerte estará de tu lado? Hoy, sábado 5 de septiembre, los participantes del Sinuano Día y Noche tendrán la gran oportunidad de participar en el sorteo, que trae consigo impresionantes premios económicos. Aquí los resultados en vivo y números ganadores. ¡Conoce si serás el próximo millonario en Colombia!

Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche del 4 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 4 de septiembre de 2026: qué jugó y números ganadores

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, sábado 5 de septiembre: números ganadores

08:32
5/9/2026

¿A qué hora se realiza el Sinuano Día de HOY?

El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy, sábado 5 de septiembre, a las 2.30 p. m., hora colombiana. Al ser el primer sorteo del día, los participantes podrán verificar el número ganador una vez transcurrido ese horario.

07:39
5/9/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 5 de septiembre de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

Plan de premios del Sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio será la apuesta multiplicada 4.500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica hasta 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica hasta 5 veces.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo del sábado 5 de septiembre: conoce cómo te irá en el amor, salud y dinero para tu signo zodiacal

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano