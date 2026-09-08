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Resultado Sinuano Día HOY, martes 8 de septiembre de 2026, EN VIVO: qué jugó y números ganadores del sorteo
Consulta AQUÍ los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, martes 8 de septiembre 2026. ¡Prueba tu suerte y verifica si eres uno de los afortunados!
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m.
Los resultados del sorteo de Sinuano Día y Noche, que se llevarán a cabo hoy, martes 7 de septiembre de 2026, estarán disponibles en unas horas. Los participantes podrán verificar si sus números serán los afortunados y si lograrán obtener algún premio. ¿La suerte estará de tu lado? Sigue EN VIVO la última información de la lotería.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 7 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo
Qué jugó Sinuano Día HOY, 8 de septiembre de 2026: ÚLTIMO RESULTADO EN VIVO
¿Por qué Sinuano se llama así?
El nombre de Sinuano está inspirado en el río Sinú, uno de los principales referentes de Córdoba, Colombia. Este río, ubicado en la región Caribe, tiene gran importancia para la vida, la cultura y la identidad de las comunidades cordobesas. Su presencia en el territorio también explica la relación del sorteo Sinuano con este emblemático lugar del país.
¿A qué hora juega Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m.
Bienvenidos
Revisa aquí los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, y descubre si tu número fue uno de los ganadores.
¿Cuánto paga el Sorteo Sinuano por acertar cada cifra?
En el Sinuano, uno de los sorteos más populares de Colombia, el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor de la apuesta. A continuación, las principales categorías de premios:
- 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.
- 3 cifras en orden: 400 veces lo apostado.
- 2 cifras en orden: 50 veces lo apostado.
- 1 cifra en orden: 5 veces lo apostado.
- 4 cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.
- 3 cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
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¡Vamos al Circo!
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