Los resultados del sorteo de Sinuano Día y Noche, que se llevarán a cabo hoy, martes 7 de septiembre de 2026, estarán disponibles en unas horas. Los participantes podrán verificar si sus números serán los afortunados y si lograrán obtener algún premio. ¿La suerte estará de tu lado? Sigue EN VIVO la última información de la lotería.

Qué jugó Sinuano Día HOY, 8 de septiembre de 2026: ÚLTIMO RESULTADO EN VIVO 07:42 ¿Por qué Sinuano se llama así? El nombre de Sinuano está inspirado en el río Sinú, uno de los principales referentes de Córdoba, Colombia. Este río, ubicado en la región Caribe, tiene gran importancia para la vida, la cultura y la identidad de las comunidades cordobesas. Su presencia en el territorio también explica la relación del sorteo Sinuano con este emblemático lugar del país. 06:59 ¿A qué hora juega Sinuano Día? El sorteo de Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m. 06:55 Bienvenidos Revisa aquí los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, y descubre si tu número fue uno de los ganadores.

¿Cuánto paga el Sorteo Sinuano por acertar cada cifra?

En el Sinuano, uno de los sorteos más populares de Colombia, el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor de la apuesta. A continuación, las principales categorías de premios: