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Horóscopo GRATIS del jueves 29 de octubre: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo zodiacal
Consulta las predicciones de Josie Diez Canseco para este jueves 29 de octubre y descubre qué te deparan los astros en el amor, el dinero, la salud y el trabajo.
Este jueves 29 de octubre, los astros podrían traer sorpresas, cambios inesperados y nuevas oportunidades para cada signo del zodiaco. ¿Qué te depara el destino en el amor, el dinero, la salud y el trabajo? Descubre el horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco y conoce las predicciones que el universo tiene preparadas para ti. Consulta tu signo zodiacal, presta atención a las señales y descubre qué consejos te ayudarán a tomar mejores decisiones durante esta jornada.
PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco del miércoles 28 de octubre: predicciones en el amor, salud y dinero
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para este jueves 29 de octubre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Has prometido muchos cambios en tu actitud y mayor atención a tu relación pero hasta ahora no los pones en práctica, no esperes que el ser amado te reclame y empieza a mostrar mayor interés por el romance. Tendrás el apoyo de tu entorno para iniciar tus proyectos laborales, harás uso de tu paciencia y constancia en todo lo que hagas y el éxito estará asegurado.
- Número de suerte, 2.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estás pasando buenos momentos con la persona que tanto quieres, pero hoy una sensación de soledad te embargará, expresa tus temores y juntos encontrarán la solución para conservar la armonía. Tu perseverancia y entrega en lo laboral están brindándote muy buenos resultados, tendrás muy cerca la posibilidad del ascenso, aprovéchala.
- Número de suerte, 8.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La actitud un tanto indiferente de tu pareja te está haciendo pensar que ya no te quiere, pero las cosas cambiarán hoy, empezará a acercarse sutilmente y te darás cuenta que sigues siendo la dueña de su corazón. Hazle caso a tu intuición, esa persona que te promete tanto solo busca su propio beneficio, aléjate.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La etapa de inseguridad terminará, esa persona que tanto te interesa dará claras muestras de corresponderte, aprovecharás la oportunidad para acercarte más y declararle tu amor. El reconocimiento y los éxitos ganados han aumentado tus responsabilidades, no descuides nada pendiente, tu buena reputación podría verse afectada.
- Número de suerte, 17.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El dejarte llevar por tu imaginación está haciendo que siembres desconfianza en el ser amado, tu actitud a la defensiva terminaría por distanciarlos, rectifica y cambia por el bien de tu relación. Las mejoras que atraviesas en el ámbito laboral te harán pensar en otras alternativas para conseguir nuevos ingresos, encontrarás interesantes opciones.
- Número de suerte, 5.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La mejor manera de expresar tu insatisfacción en lo sentimental no son los conflictos, busca el diálogo, será la clave para la reconciliación, esa persona te entenderá y recuperarás tu felicidad. Tu actual trabajo no te brinda los beneficios económicos que esperabas, hoy tendrás nuevas propuestas, aprovéchalas.
- Número de suerte, 3.
LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Cuidado, tu desconfianza e inseguridad te pueden conducir al fracaso sentimental, acércate más a la persona que amas, sus detalles y cariño te devolverán nuevamente la confianza en su amor. No te precipites, esa propuesta laboral no está siendo clara y podría ser riesgosa, analiza con cuidado antes de dar una respuesta.
- Número de suerte, 14.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Con una actitud esquiva y cortante no lograrás la atención de quien amas, usa toda tu sensualidad y encanto para tenerlo a tu disposición. Te sentirás liberado de esa situación estresante que había en el ámbito laboral, tendrás más tiempo para planificar proyectos personales que serán exitosos.
- Número de suerte, 1.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ganarte el amor de esa persona se ha convertido en tu meta, no hagas promesas que no llegarás a cumplir, gánate su corazón con sinceridad sin crear ilusiones irreales. Un compañero tratará de perjudicarte haciendo comentarios desagradables sobre tu trabajo, mantén la calma, todo se aclarará en tu beneficio.
- Número de suerte, 18.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu relación sentimental ha encontrado la estabilidad y el equilibrio anhelado, pero hoy podrías tocar temas del pasado que podrían desencadenar conflictos, evítalos por el bien de tu relación. Tu trabajo aunque estresante, será bien manejado gracias a tu constancia y empeño en lo que haces.
- Número de suerte, 20.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No ocultes aquello que te hace sufrir por temor a reproches, hoy busca la manera de hablar con tu pareja, estará dispuesto a escucharte y apoyarte en todo. Tu habilidad y buena organización te harán culminar exitosamente con trabajos que venían retrasándose, tu esfuerzo será reconocido por tus superiores.
- Número de suerte, 16.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Inconscientemente estás poniendo una muralla que evita el buen entendimiento en tu relación sentimental, sé tolerante y estate más dispuesta al diálogo, le brindarás mayor solidez a tu relación. Dale tiempo al tiempo, las demoras que vienen surgiendo están por terminar, pronto disfrutarás de los resultados de todo tu esfuerzo.
- Número de suerte, 4.
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