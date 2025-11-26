Confirman fecha del eclipse solar más extenso del siglo: el día oscurecerá por completo

La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un hecho histórico en el mundo: el eclipse solar más extenso del siglo XXI, mismo que tendrá una duración de 6 minutos con 23 segundos y oscurecerá por completo algunas zonas de la Tierra. Cabe señalar que el antecedente más reciente data de 1991, cuando el mismo fenómeno natural dejó sin luz natural al mundo por 7 minutos continuos.

Según se pudo señalar en la confirmación oficial, este eclipse se dará en una época con condiciones climatológicas favorables, lo que ayudará a apreciar con claridad lo que ocurrirá por aquellos seis minutos.

¿Desde dónde se podrá ver el eclipse solar?

La franja de totalidad cruzará el sur de España, incluyendo zonas como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. Luego continuará sobre el norte de África, pasando por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y llegando a Egipto, donde se registrará su duración máxima. Finalmente, la sombra avanzará hacia regiones de Oriente Medio como Arabia Saudita y Yemen.

Este eclipse será especialmente notable porque la Luna estará cerca de su perigeo, lo que hace que se vea más grande desde la Tierra y pueda cubrir completamente al Sol durante más tiempo.

¿El eclipse se podrá ver desde Sudamérica?

En Sudamérica, incluido el Perú, el evento no será visible como eclipse total. Para observarlo en su fase completa será necesario viajar a alguno de los países dentro del corredor de totalidad, siendo España y Egipto dos de los destinos más populares para los observadores internacionales.