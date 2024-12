Melissa Paredes no pasará Año Nuevo con su hija: "No se puede tener todo"

Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram para compartir a sus seguidores que no pasará Año Nuevo con su pequeña Mía, además de aprovechar para enviarle un saludo por fiestas.

"Mi felicidad sería infinita si te tuviera todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo: No se puede tener todo en la vida, pero sabes qué, Dios me dijo: Ella siempre está en tu corazón. Te amo infinito, bebé", indicó Melissa Paredes en una story.