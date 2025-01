Perú tiene talento: Ricardo Morán casi se quiebra EN VIVO con tierna historia

El reconocido productor de televisión se mostró sumamente conmovido mientras observaba la participación del elenco que realizó "Proyecto Exprésate de San Juan de Lurigancho". Tras la presentación, Morán cedió la palabra a sus compañeros porque no pudo contener sus emociones.

Cuando logró expresarse, compartió con todos su opinión: “Estoy muy emocionado, me emocioné desde que contaste tu historia, me emocionó tu presentación. Si voy a la parte técnica quisiera mencionar que hubo un montón de recursos adicionales que tenemos que felicitar. Están súper bien producidos y están demostrando que hacen lo que quieren, me encantó”, expresó.