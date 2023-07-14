El equipo de Magaly Medina, según Jefferson Farfán, violó su intimidad luego de grabarlo con un dron cuando se encontraba al interior de un departamento junto a Yahaira Plasencia. Este caso fue llevado a tribunales y finalmente el Juzgado Penal de Lima dio la lectura a la sentencia contra la conductora de televisión y Patrick Llamos.

Este caso inició en el 2019 cuando a través del programa 'Magaly TV La Firme' se emitió dos informes presuntamente protagonizados por el exfutbolista peruano junto a su expareja. El primero de ellos fue transmitido el 31 de julio de 2019, en el que se ve a la 'Foquita' en una fiesta en distrito de Miraflores.

El 31 de julio de 2019 se difundió un ampay en el que se ve a Farfán y la salsera en una reunión privada.

Según el "ampay", Yahaira Plasencia, su hermano Jorge Plasencia e integrantes de la orquesta de la salsera estaban en la reunión, además, se especuló que la 'Patrona' había pasado la noche con Farfán, pues no se le vio salir del departamento.

Por otro lado, el segundo informe se transmitió el 19 de diciembre de 2019, en el que se muestra a Yahaira Plasencia bailando y tomando bebidas en el departamento de Jefferson Farfán, en Miraflores.

El 19 de diciembre de 2019 se difundieron las imágenes en las que se ve una reunión entre la familia de la 'Foquita' y la salsera.

Magaly Medina califica de "cornudo" a Jefferson Farfán

Asimismo, la conductora peruana usó calificativos hacia el exjugador de fútbol, pues como se recuerda, Plasencia le habría sido infiel con su expareja, Jerson Reyes y posteriormente a ello, retomó su romance con el '10'.

Demanda de Jefferson Farfán por presuntamente presentar información falsa en torno a su relación con Yahaira Plasencia.

Según Farfán, la presentadora "busca generar la burla de la opinión pública, arguyendo falsamente infinidad de actos que, según ellos, provocarían aún más vergüenza y mofa hacia mi persona".

Magaly Medina se defiende de Jefferson Farfán

A través de su programa 'Magaly TV La Firme', la pelirroja dio su versión de los hechos y señaló que tenía pruebas que la salsera tenía un vínculo con Jerson Reyes, antes -que el también futbolista- se sentara en 'El Valor de la verdad'.

"Ya el país entero lo llamaba cornudo y santo cachón. Nosotros jamás lo llamamos así sin bases ni fundamentos. Jerson, antes de estar en ‘El Valor de la Verdad’, habló conmigo y me contó toda su relación con Yahaira. Yo decidí que ese programa no saliera porque yo me fui a Latina a no hacer espectáculos. Yo escuché de su boca y vi mails, chats y todo el material", precisó.

Jefferson Farfán demanda a Magaly por 5 millones de soles

A través de sus redes sociales, el exdeportista comunicó que la lectura se llevará a cabo, de manera virtual, este viernes 14 de julio a partir de las 10:00 horas. Asimismo se conoció que el monto interpuesto es de 5 millones a causa de la presunta difusión.

Demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina y su productor Patrick Llamo.

