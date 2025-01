La separación de Jennifer López y Ben Affleck ya es oficial: este es el ACUERDO DE DIVORCIO al que han llegado

La cantante dedicó su noveno álbum, 'This is me… Now', y una película musical del mismo título a su relación con el actor, mostrando el romanticismo propio de su relación. Sin embargo, lo que parecía una unión sólida llegó a su fin antes del verano de 2024. La 'noticia del divorcio de Bennifer', el nombre oficial de la expareja, ahora oficial, ha dado mucho que hablar.