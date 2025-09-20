'Esto es Guerra' sigue liderando en audiencia: ¿Cuántos puntos está consiguiendo?

El reality show 'Esto es Guerra' ha reafirmado su posición como el programa en vivo más visto en la televisión nacional al superar los 18 puntos de audiencia. El pasado martes alcanzó 18.2 puntos y el miércoles subió a 18.8 puntos.

Estas cifras superan considerablemente a la novela 'Eres mi bien', que apenas logró 4.8 puntos tras un cambio de horario en la programación de Latina, una estrategia que no ha tenido el éxito esperado. Asimismo, semanas atrás, 'Esto es Guerra' venció al programa 'Yo soy' en su tan anticipado regreso.

El programa de América Televisión continúa capturando la atención del público con sus emocionantes competencias. En la edición del martes, Rosángela Espinoza y Gabriel Meneses protagonizaron un desafío de actuación que culminó en un apasionado beso de telenovela.

La producción del reality los escogió para interpretar una escena de 'La Usurpadora', llevando a cabo exitosamente la escena romántica.

Posteriormente, Gabriel Meneses comentó que la experiencia fue profesional, mencionando que no tendría inconvenientes en repetirla.

"Todo fue muy profesional, yo le he dado mucha confianza a Rosángela porque tengo más experiencia. Y no tendría problema en que haya una nueva escena", afirmó el 'guerrero'.

'Esto es Guerra' permanece en la cúspide

Por otro lado, Diego Quijano, gerente general de ProTv, expresó su entusiasmo por los resultados del rating y aseguró que continuarán innovando.

"Estamos contentos con las cifras, eso nos motiva a seguir trabajando para ese gran público que diariamente nos ve y al que queremos seguir entreteniendo. El reto cada día es mayor y seguiremos innovando, teniendo como objetivo seguir superándonos", puntualizó.