Esto es Guerra: ¿Cuál fue el rating en el estreno de su temporada 2026?

El estreno de la temporada 2026 de 'Esto es Guerra: Desafío 14' marcó una fuerte presencia al registrar 18.8 puntos de rating, situándose como el show más popular en la televisión nacional, con picos de 23.5 puntos. Así, la décimocuarta temporada del popular reality de competencia, producido por Pro Tv, comienza de forma prometedora y se asegura en el liderazgo.

Encabezando los índices de audiencia, el programa consiguió 18.8 puntos, por delante de Luz de luna 4 con 17.4 y Los otros Concha 2 con 14.9 puntos, consolidando la franja estelar de América Televisión. Muy por detrás quedó Yo soy, con 8.3 puntos.

¿Qué sucedió en el estreno de Esto es Guerra?

Durante el programa del lunes destacó la presencia de la Miss Grand, Flavia López, conocida por su cercanía con Patricio Parodi. También, Katia Palma se une a Mathías Brivio como conductora del reality.

La aparición de la modelo Flavia López fue una de las principales novedades en 'Esto es Guerra. Desafío 14', siendo recibida cálidamente por Patricio Parodi.

"Estoy nerviosa pero contenta de estar aquí en el programa. Agradezco la oportunidad que me están dando y vengo a ganarme un lugar. Y por ahora, me encuentro soltera", expresó Flavia en su debut.

Posteriormente, la atención se centró en Patricio Parodi, quien comentó que su amistad con Flavia es de muchos años y que se sorprendió al verla en el programa, especialmente porque el fin de semana habían compartido en la playa con amigos.

"Estoy súper contento por la presencia de Flavia, no sabía que iba a estar aquí, pues el fin de semana estuvimos en la playa con unos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo, somos buenos amigos y le doy la bienvenida. Y yo también estoy soltero, muy tranquilo", agregó el 'guerrero'.

Elenco de la nueva temporada de Esto es Guerra

En esta nueva temporada, el reality de competencia introdujo a personalidades como Melissa Loza, Facundo González, Emil, Jota Benzaquén, Rosángela Espinoza, Valentino, Raúl Cárpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Onelia Molina. Asimismo, se unen la Miss Maricielo Gamarra y el chef Julio Dulanto.