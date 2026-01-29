Productor de Esto es Guerra hace gran confesión sobre su futuro en el reality

0
Peter Fajardo, productor del conocido reality 'Esto es Guerra', ha confirmado que continúa al mando del programa, catalogando a Mariana Ramírez del Villar como su madre en el ámbito televisivo. Así, disipa las especulaciones sobre su supuesta salida al dar inicio a la temporada 2026.

Sobre su trabajo en el show, Peter expresó su admiración por Mariana, afirmando: "Estoy feliz de trabajar en 'Esto es Guerra', de trabajar con Mariana, es como mi madre televisiva, ahora más que nunca tengo que estar con ella, soy muy agradecido y más con ella porque estamos juntos 23 años. Debo aclarar que no he sorprendido a nadie y siempre he hecho lo correcto informándole todo".

Asimismo, Fajardo comentó sobre el desafío de encontrar nuevos talentos para el programa, señalando que "he hecho un casting profundo pero es difícil encontrar caras bonitas, no solo tiene que ser bonitos físicamente sino tener ese ángel que traspasa la pantalla. Entonces, sino destacan más de los que tenemos para qué los voy a llamar".

El productor también justificó la continua presencia de los participantes 'históricos', destacando que su dedicación y experiencia en las competencias son invaluables.

Finalmente, defendió el criterio detrás de sus decisiones: "Siempre critican con esas cosas pero las competencias no son fáciles, y los que más se lesionan son los nuevos por su ímpetu y los experimentados sacan lo mejor para destacar, pues cada uno cuida su puesto. Además, siempre me ciño al rating, esa es mi nota y si me va bien, entonces hay que seguir en esa línea", concluyó Peter Fajardo.

