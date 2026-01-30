La Chola Chabuca vuelve a la televisión con el 'Reventonazo del Verano'

Este sábado 31 de enero marca el comienzo de la temporada 2026 de la Chola Chabuca con el 'Reventonazo del Verano', prometiendo seguir entregando humor, entretenimiento y música para deleite de las familias peruanas.

"Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el 'Reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor", declaró con entusiasmo la Chola Chabuca.

En este estreno de temporada, el 'Reventonazo del verano' contará con la participación del grupo Corazón Serrano, originario de Piura, quienes celebrarán su aniversario. También estarán presentes los presentadores del programa 'Mande quien mande', Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

A su vez, el 'Reventonazo del verano' rendirá homenaje a 'Los Shapis', una banda con más de 45 años de trayectoria musical que ha logrado conquistar al público peruano.

Por otro lado, la Chola Chabuca tiene planes de estrenar un nuevo reality show, en busca de talentos para encontrar a la chica del Reventonazo y un nuevo comediante que se integren al espacio televisivo. El casting se llevará a cabo mañana sábado desde las 11 de la mañana en los estudios de América en Santa Beatriz.

El 'Reventonazo del verano' arranca su temporada 2026 este sábado 31 de enero, a las 8 de la noche por América Televisión, con reconocidas figuras como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.