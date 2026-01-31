María Pía Copello y su reflexión sobre el próximo estreno de +QTV: "Un desafío"

María Pía Copello reveló que se encuentra inmersa en una etapa transformadora con el estreno de su canal +QTV, el cual ofrecerá contenidos diversos, desde deportes y espectáculos hasta programas de charla, comenzando este lunes 2 de febrero a las 10:50 a.m. con 'Sin +Q decir'.

La presentadora y creadora de contenido liderará este programa inaugural del canal +QTV, junto a un notable equipo que incluye a figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

"En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita", comenta María Pía respecto a su canal.

Luego, indicó que percibe todo esto como una maratón, consciente de las dificultades iniciales, pero confiando en que tanto ella como su equipo están comprometidos con captar al público.

"Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos", añadió.

Nuevos programas en +QTV

Además de 'Sin +Q decir', María Pía anticipa que el canal +QTV contará con diversos espacios de entretenimiento, incluyendo deportes, espectáculos y programas de conversación, entre otros.

"Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo", manifestó.

Por este motivo, ya se confirmó la participación de Aldo Miyashiro junto a Paolo Guerrero en un programa, asegurando que los fines de semana serán amenos con ese dueto. En otro vídeo se presenta a Karina Rivera, junto a Ric La Torre y Samuel Suárez.