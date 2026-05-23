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‘Esto es Guerra’ lidera el rating y se establece como el programa más visto en la TV peruana
El programa 'Esto es guerra' lidera el rating televisivo nacional con 20,6 puntos, superando ampliamente a 'Valentina valiente' y 'La granja VIP'. Esto consolida su éxito en América Televisión.
El programa de competencias 'Esto es guerra' alcanzó la cima de la programación televisiva nacional al obtener 20,6 puntos de rating, dejando muy atrás a otros como la novela 'Valentina valiente', que sumó 4,6 puntos, y el reality 'La granja VIP', que recientemente cambió de horario y apenas logró 1,8 puntos.
'Esto es guerra' es una pieza clave en América Televisión, el canal con dominancia en programas en vivo durante los últimos 14 años, y con proyección internacional. Además, se destaca junto a la serie 'Al fondo hay sitio' y la novela 'Señora del destino' en la programación principal de la televisión.
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El reality 'Esto es guerra' sigue siendo el centro de atención del público con nuevos desafíos de actuación y los intensos besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, temas que se han viralizado en las redes sociales.
Por otra parte, los usuarios han criticado el cambio de horario de la franquicia internacional 'La granja VIP', que desde el lunes pasado compite directamente con 'Esto es guerra' a las 7 p.m., pero no ha logrado captar al público, ubicándose en el lugar 43 del ranking diario con solo 1,8 puntos de rating.
Tras 'Esto es guerra', la serie 'Al fondo hay sitio' consiguió 20,3 puntos de rating, seguida de la novela 'Señora del destino' con 14,5 y 'Los milagros de la rosa Perú' con 11,8 puntos.
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