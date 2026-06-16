Ocultación lunar de Venus este 17 de junio: ¿a qué hora y cómo ver este fenómeno según tu país?

Los amantes de la astronomía tendrán una cita imperdible este 17 de junio, cuando la Luna y Venus protagonizarán uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año. Se trata de una ocultación lunar de Venus, un evento en el que el satélite natural de la Tierra pasa por delante del planeta y lo oculta temporalmente de la vista. Aunque el espectáculo completo solo podrá observarse desde algunas regiones del continente americano, millones de personas podrán disfrutar de un acercamiento excepcional entre ambos cuerpos celestes al caer la tarde.

Este fenómeno podrá observarse en ciertas regiones de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela.

¿En qué países se podrá ver la ocultación lunar de Venus?

La ocultación completa será visible únicamente desde sectores específicos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela. Sin embargo, quienes se encuentren fuera de esa franja también podrán observar una espectacular conjunción, es decir, una aparente cercanía entre la Luna y Venus en el cielo del atardecer.

Los expertos señalan que este tipo de eventos es poco frecuente y ofrece una excelente oportunidad para observar la dinámica del sistema solar a simple vista o con la ayuda de binoculares y telescopios.

¿A qué hora ver el fenómeno en tu país?

La ocultación lunar de Venus comenzará alrededor de las 19:45 UTC del 17 de junio, aunque la hora exacta puede variar ligeramente según la ubicación del observador. Estos son algunos de los horarios de referencia en América:

Estados Unidos (Nueva York): 3:45 p. m.

Estados Unidos (Chicago): 2:45 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:45 p. m.

Canadá (Toronto): 3:45 p. m.

Canadá (Vancouver): 12:45 p. m.

México (Ciudad de México): 1:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

Perú: 2:45 p. m.

Venezuela: 3:45 p. m.

Brasil (Brasilia): 4:45 p. m.

Chile (Santiago): 3:45 p. m.

Argentina (Buenos Aires): 4:45 p. m.

Es importante tener en cuenta que en varios países el fenómeno ocurrirá durante la tarde, cuando el Sol aún estará sobre el horizonte. Por ello, la NASA recomienda extremar las precauciones al utilizar telescopios o binoculares y evitar observar cerca del Sol sin los filtros adecuados. Además, la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la ubicación exacta de cada observador.

¿Dónde ver la ocultación de Venus por la Luna en vivo?

Si tu ubicación queda fuera de la zona de visibilidad o las condiciones meteorológicas no son favorables, existen alternativas para seguir el fenómeno en directo. Plataformas de divulgación científica como The Virtual Telescope Project suelen realizar transmisiones en vivo con telescopios robóticos de alta precisión, lo que permite observar cada detalle del evento desde cualquier parte del mundo.

¿Qué es la ocultación lunar de Venus?

La ocultación lunar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y otro objeto celeste, bloqueándolo momentáneamente desde la perspectiva de los observadores terrestres. En esta ocasión, Venus, conocido como el planeta más brillante del cielo, desaparecerá detrás del borde lunar durante algunos minutos antes de reaparecer.

El fenómeno tendrá lugar apenas dos días después de la Luna nueva, cuando nuestro satélite mostrará una fina fase creciente con alrededor del 11 % de iluminación, lo que creará un escenario ideal para la observación.