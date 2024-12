Spider-Man: No Way Home: ¿Cómo serían sus personajes en versión peruana? - VIDEO

Desde TikTok , el ingenio peruano mostró cómo se vería el elenco de Spider-Man: No Way Home si fueran peruanos, lo que género todo tipo de comentarios a favor y contra sobre 'el parecido'. Ciertos personajes de la farándula e influencers se parecerían a Tobey Maguire, Andrew Garlfield y más.

Según el video viral en TikTok , Alvaro Maguiña sería como JJ Jameson, Majunbu como Ned, Andysane como Peter, Raul Tola como Daredevil, Jesús Neyra como Andrew, Farfán como Electro, Gastón Acurio como Happy, Janet Barboza como la Tía May, Neihaus como el Duende Verde de Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: 'No way home' se posicionó rápidamente en el top 5 de las películas más taquilleras en la historia de Marvel. No obstante, no todo fue color de rosa para Tom Holland pues asegura que tuvo algunos inconvenientes durante la grabación.