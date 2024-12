HBO Max: Usuarios se quejan por ausencia de South Park y otras producciones

Desde el 29 de junio del 2021, HBO Max está disponible para México y América Latina; sin embargo, los primeros usuarios no se encuentran contentos con el contenido ofrecido ya que aún no cuentan con importantes producciones.

“Que decepción que no esté South Park, y que decepción que las series viejas de CN sean estas 2”, “¿Qué pasó? No tienen Doctor Who, No tienen estrenos como Mortal Kombat o Godzilla vs. Kong”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.