HBO Max en Latinoamérica: ¿Qué pasará con mi cuenta de HBO Go?

Sagas como Harry Potter, series como Game of Thrones, y nuevos estrenos ya se encuentran disponibles para todo nuestro sector del continente; motivo por el cual los fanáticos de las series y películas se han mostrado entusiasmados con suscribirse al servicio de streaming. No obstante, hay muchos que aún tienen dudas y acá te las aclaramos.

“Con el lanzamiento de la nueva plataforma, tanto los clientes con suscripciones directas de HBO GO como aquellos que tienen acceso a HBO GO a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max”, explicó la misma cadena televisiva.

Algunas de las producciones que brindará HBO Max son: Looney Tunes, El Señor de los Anillos, Mortal Kombat, The Big Ban Theory, Sex & the City, Harry Potter, Friends, Game of Thrones, Matrix, La liga de la Justicia, The Joker, Godzilla vs Kong, Space Jam y El Conjuro.