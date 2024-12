Joker 2 llegó a streaming y es un éxito: ya no sufrirás como en el cine cuando pagaste por una entrada

La gran expectativa que hubo con la secuela hizo que la decepción fuera titánica cuando se estrenó en cines a nivel mundial "Joker 2: Folie a Deux", que no solo se ganó las críticas más duras del 2024 , sino que el público la enterró en la taquilla, no pudiendo recuperar los US$200 millones de dólares invertidos .

Sin embargo, su llegada al streaming no se hizo esperar, teniendo su hogar en Max donde, para sorpresa de todos, disfruta las mieles del éxito al ser la producción con más reproducciones en esta plataforma.

No nos cabe duda que la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga no se ha ganado un lugar en la historia del cine, quizás sí en los conteos de uno o más canales de YouTube sobre los fracasos o decepciones a nivel cinematográfico de 2024, pero no se puede negar le está yendo bien en streaming.