'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol': Goku y sus amigos vuelven luego de 8 años con la saga de Moro

Han pasado 40 años desde la llegada de Dragon Ball y es por ello que Toei Animation anunció el regreso de Dragon Ball Super a la TV con una nueva saga creada por el recordado Akira Toriyama.

Daniel Robles
Luego de 8 años, Dragon Ball Super vuelve a la TV de Japón con la saga 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol'.
Luego de 8 años, Dragon Ball Super vuelve a la TV de Japón con la saga 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol'. | Foto: composición/Daniel Robles
El pasado 25 de marzo de 2018 se estrenó el último capítulo de la serie Dragon Ball Super y con ello se puso fin al Arco del Torneo Universal, evento en el que Goku despertó el ultra instinto para enfrentarse a Jiren.

Han pasado 8 años desde el final de la serie y con motivo de celebrarse los 40 años del estreno de 'Dragon Ball', Toei Animation, anunció por todo lo alto el retorno de la aclamada serie de Akira Toriyama con la nueva saga: 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', la cual traerá un nuevo villano.

PUEDES VER: Dragon Ball Super: ¿Cómo Krilin pudo embarazar a '18' si ella era un androide?

Y es que si bien Dragon Ball Super dejó la TV por varios años, Akira Toriyama junto con Toyotaro estuvieron sacando el manga con la nueva historia del 'Prisionero Galáctico' llamado Moro.

Si bien Toei Animation solo ha anunciado el retorno de Dragon Ball Super para este año, se espera que en solo algunos meses se tenga el primer capítulo, el cual nos mostrará a Moro, un villano mágico que puede robar el ki de seres vivos y planetas enteros, lo que hace que las transformaciones físicas de los Saiyajin sean ineficaces al ser drenados rápidamente.

'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' es una realidad y pronto volveremos a ver a Goku, Vegeta, Gohan, Krilin, Piccolo y todos los personajes que en vida fueron creados por el mangaka Akira Toriyama, quien falleció en 2024.

Daniel Robles

