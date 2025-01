Tokio 2020: ¿Por qué dos voleibolistas brasileños compiten con mascarilla?

Ahora, cuando a uno de los voleibolistas, Lucas Saatkamp , le consultaron sobre los motivos de su decisión para usar mascarilla dentro del campo de juego, este explicó que no quería contagiarse para cuidar a su hijo y demás familiares.

"Me estaba dedicando a entrenar para luego ponerme bien en la selección brasileña y tratar de no contagiarme, porque sabía que si (me contagiaba) tendría que gastar mucho tiempo en aislamiento. Finalmente, terminé perdiendo toda la parte física cuando estuve parado", indicó.