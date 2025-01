'La pareja del mundial' en Tokio 2020: “El deporte nos hizo conocidos en todo el mundo”

Sin embargo, no todo es una fiesta debido a los protocolos de seguridad que todos deben seguir. “Toda esta odisea, como todos, es para disfrutar de estos juegos tan raros, que se disfrutan un montón igual. Hisopado tras hisopado, escupir en el tubito todos los días”, declaró Freixas para ‘La República’.

Por otra parte, Jose no vive el deporte con la misma pasión que su novio, pero lo considera satisfactorio tras ver como Freixas cumple con sus objetivos. “Si ves a la persona que amas cumplir sus sueños, a la vez cumples los tuyos. Si él es feliz y estar acá lo hace feliz, además de ser una oportunidad de trabajo, entonces vamos”, indicó De Cabo.

La actriz confesó que viene disfrutando cada vez más el deporte con el pasar del tiempo. “Voy aprendiendo de las distintas disciplinas, me divierte, le pregunto, y las que sabe me explica, hay algunas veces que los JJ. OO. los ves y no sabes, pero igual te contagia la emoción y la pasión”.