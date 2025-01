Nicolás Pacheco: "Le pido disculpas Perú por no llevarle una medalla"

Luego de su participación, Nicolás Pacheco conversó con Líbero.pe y reconoció que "todavía no asimilo (la eliminación), estoy con muchos sentimientos encontrados. Me preparé muchísimo. Tuve piedras en el camino, pero llegué muy bien (a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 )".

En ese sentido, Pacheco precisó que "ha sido la competencia más difícil de mi vida". "Me siento triste, porque no era el objetivo. Sin embargo, con la cabeza en alto. Solo me queda agradecer. Le pido disculpas (a todos los peruanos) por no llevarles una medalla que es mi sueño", agregó el tirador nacional.