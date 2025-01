Juegos Paralímpicos Tokio 2020: Pedro Castillo entrega bandera a delegación peruana

"Quiero agradecer la presencia de los deportistas que nos representarán en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Entregarles la bandera es el significado de amor a la patria. El ejemplo de ustedes nos hace cambiar el pensamiento sobre las personas con discapacidad. No hay impedimento físico. Todos somos iguales y tienen nuestro respaldo. Ustedes llevan el esfuerzo de un pueblo trabajador. Ustedes no deben sentirse menos que nadie, ustedes ya son ganadores. Lleven siempre el coraje y esfuerzo de todos los peruanos y peruanas. Les deseo el mejor de los éxitos", indicó el mandatario nacional.

(Foto: Andina)

"Cuando veía a los grandes deportistas cuando era niño yo quería ser un atleta. Ustedes Para deportistas son un gran ejemplo y una gran esperanza. No solo es el esfuerzo físico, sino el esfuerzo mental. Espero que en su esfuerzo se materialice el ser mejores el que sí se puede y más allá de cualquier limitación física ustedes sabrán salir adelante. No hay impedimento físico que ustedes no puedan superar. Les deseo éxito", señaló.