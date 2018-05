Asesor legal de Paolo Guerrero confirmó que la FIFA pidió 1 año de sanción [VIDEO]

El momento más difícil de Paolo Guerrero aún no tiene un final y todo podría empeorar en los siguientes días. De acuerdo a las declaraciones que dio el asesor legal del delantero peruano, la FIFA sospechosamente pidió un año de sanción y se mostró muy de acuerdo con los argumentos de la WADA.

"Lo que nos ha sorprendido es que la FIFA fue ayer con una posición insólita de pedir que la sanción impuesta por su comité de apelaciones debía de ser de un año, eso fue una sorpresa para todos...Supuestamente los abogados españoles que tenían que defender la posición de su entidad fueron descoordinados, o muy bien coordinados con la WADA porque fueron a plantear que había una culpa y que la sanción debía de ser de un año", señaló para RPP.

Sobre la situación del fallo final del TAS, el asesor de Paolo Guerrero, no dejó muy buenas impresiones. "Eso pone en una situación bastante compleja al tribunal porque tendrían que decidir si no le ponen nada o le ponen un año, pero no ponerle seis meses", volvió a precisar.

El asesor de Paolo, además, lamentó la postura del Swissotel, que habría entregado informes confidenciales a la Agencia Mundial Antidopaje. "Ahora estamos peleando contra la WADA, contra el Swissotel, contra la FIFA, contra todos"