Renato Tapia: “No pude celebrar el gol de la clasificación porque el entrenador no me dejó”

El futbolista nacional, Renato Tapia, fue entrevistado por la ‘BBC MUNDO’ y manifestó todo lo que vivió tras la clasificación al Mundial de Rusia 2018 con la ‘blanquirroja’. Asimismo, el centrocampista nacional aprovechó en contar curiosa anécdota que pasó con el director técnico, Ricardo Gareca, cuando su compañero, Christian Ramos, anotó el gol definitivo ante Nueva Zelanda.

“Normalmente tenemos la regla que sin un defensor se encuentra en un tiro de esquina, como ocurrió en esa situación (gol de Ramos), puede ir a celebrar si se consigue el gol; pero yo no pude porque el entrenador (Ricardo Gareca) me gritaba que volviera, que regresara a mi posición, y lo tuve que hacer. Es por eso que no aparezco en las fotos”, recordó Renato Tapia en el programa ‘BBC World Football’.

Asimismo, la cadena internacional reconoció el orden táctico que Ricardo Gareca exigió a cada uno de sus dirigidos, pese a la ventaja en el marcador que llevaba la ‘bicolor’ frente al cuadro neozelandés.

“No lo podíamos creer (clasificar al Mundial). Buscamos estar con nuestras familias primero, tratar de estar con los más cercanos y mantener la calma. Será muy emocionante jugar el Mundial”, añadió el volante del Feyenoord de Holanda al medio internacional.

EL DATO:

Renato Tapia suma 3 anotaciones, hasta el momento, con la camiseta de la Selección Peruana.