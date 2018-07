Rusia vs. Croacia EN VIVO ONLINE: Partidazo por un boleto a semifinales del Mundial

Las selecciones de Rusia y Croacia se medirán este sábado 7 de julio en el Estadio Olímpico de Sochi en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2018. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de la 1.00 p.m. (hora peruana) y se transmitirá por DirecTV Sports, TyC Sports, Televisa y Libero.pe.

El conjunto anfitrión dio una de las sorpresas de la Copa del Mundo tras eliminar en penales a una de las favoritas del torneo, España. Sin embargo, el técnico de la escuadra local hará algunos cambios tras la lesión de Yuri Zhirkov, pero tendrá la vuelta de Alán Dzagóyev. A esto probablemente cambie su esquema a uno no tan defensivo como lo hizo con la ‘Roja’.

El equipo balcánico quiere repetir y/o mejorar la hazaña lograda en Francia ’98 y clasificar por segunda vez en su historia a las semifinales. Sin embargo, tendrá al frente a un duro cuadro ruso que seguramente priorizará el cero en su portería. Asimismo, hay varios jugadores que están capilla y pueden darse el lujo de ganarse otra tarjeta amarilla.

El técnico croata pondrá a todo su poderío ofensivo desde el arranque con Luka Modric, Ivan Rakitic a la cabeza. Rebic, Perisic y Mandzukic acompañaran a los volantes en el ataque.

ALINEACIONES PROBABLES

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev; Alexander Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Chéryshev; y Artem Dzyuba.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; y Mario Mandzukic.

HORARIOS DEL RUSIA VS CROACIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:00 p.m.

CANALES DEL RUSIA VS CROACIA

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Play Deportes

Bélgica: Één, RTBF Auvio Direct, La Deux, Sporza Live

Bolivia: Red Uno En Vivo, COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, SporTV, Fox Sports 2 Brazil, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil, Globo

Chile: Movistar Play Chile, TVN, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Movistar Play Costa Rica, TD7, Sky HD, Teletica Radio, TD Mas

Croacia: HRT 2

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax WC

Ecuador: RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, TF1, beIN Sports 1

Alemania: Sky Sport UHD Germany, Sportschau Live, Sky Go Deutschland, SRF zwei, WDR Event, ORF TV Live, ORF eins

Guatemala: Sky HD, Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala

Italia: Mediaset Italia Live, Canale 5, RSI La 2, Radio 105 Network

Jamaica: TVJ Sports Network, SportsMax WC, SportsMax App

Méxica: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: NOS Live, NPO 1, Één

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Movistar Play Nicaragua, Sky HD

Panamá: Movistar Play Panama, RPC Canal 4, TVMax 9, Sky HD, TVN Radio 96.5

Paraguay: SNT Paraguay, Tigo Sports Paraguay, Telefuturo

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: SportsMax WC, SportsMax App

España Mediaset Sport App, TeleCinco Espana

Trinidad y Tobago: IRECTV Sports Caribbean, SportsMax App, SportsMax WC, CNC3

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, ITV 1 UK, TalkSport Radio UK, UTV, STV Scotland

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, Telemundo, SiriusXM FC, Sling World Cup, FOX Network

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Meridiano Television, TVes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela