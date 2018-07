¡No se guardó nada! Hernán Crespo habló de la Selección Argentina, Messi y Sampaoli

Ex seleccionado argentino criticó la ausencia de un ‘9’ frente a Francia en los octavos del Mundial Rusia 2018 .

Las críticas hacia el desempeño de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018 no dejan de llegar, esta vez un ex jugador de la ‘albiceleste’ se sumó al análisis de la campaña de la selección en el torneo. Hernán Crespo no tuvo reparos y habló de Lionel Messi, el juego colectivo de la selección y del técnico, Jorge Sampaoli.

Sobre el estratega, el ex seleccionado indicó que su trabajo se vería a largo plazo, sin embargo no se puede pasar por alto los resultados en la Copa del Mundo. “Siempre dije que Sampaoli es un DT a largo plazo, pero no se puede obviar lo que sucedió en el Mundial". En clara referencia a la clasificación agónica a los octavos de final.

Además se mostró interesado en el balance que se lleve cuando se reúna el estratega argentino con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Tengo curiosidad por escuchar a Sampaoli y a los dirigentes". Esta tarde se supo que el técnico se reunió cerca de una hora con los directivos de la asociación de su país, donde llegaron al acuerdo que Sampaoli asumirá la dirección técnica de la sub 20.

En otra parte de la entrevista realizada por ‘TyC Sports’ el ex delantero habló del planteamiento del partido contra Francia y sobre el desempeño de Lionel. “Este Mundial nos está enseñando que las individualidades son parte de un todo, y a nosotros nos faltó el todo".

“Se esperaba más de Messi, pero no podemos pretender que haga todo él", apuntó en relación al juego colectivo del que careció su selección. “Messi jugó de falso 9 en Barcelona pero con Rakitic e Iniesta". “No entendí por qué jugamos sin 9 contra Francia”, ante la escacez de un referente en el ataque.

Ya en su cuenta de Twitter lanzó un mensaje con algo de ironía. “¡Llamado a la solidaridad! Se encontraron tres “verdaderos 9” en una cancha de fútbol. Se necesita un entrenador que los haga jugar… posiblemente juntos”.