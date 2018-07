Eden Hazard confiesa que se daría el Balón de Oro del Mundial a él mismo

Eden Hazard fue uno de los pilares de Bélgica en este Mundial Rusia 2018. El atacante del Chelsea estuvo magnífico en cada uno de los partidos que disputó y terminó anotando tres goles durante la competición. Luego del partido ante Inglaterra que definió el tercer puesto del certamen, se acercó a zona mixta y habló para 'beIN Sports'.

Este medio internacional le preguntó a quién le daría el Balón de Oro del Mundial y su respuesta no se la esperaba nadie: "Yo me daría el título a mí, pero yo no soy el que tiene que elegir", confiesa de manera directa, sin pelos en la lengua, Eden Hazard. No caben dudas de su técnica ni su velocidad, pero definitivamente es uno de los candidatos para llevarse el premio.

"Creo que se lo darán a uno de los ganadores en la final", finalizó con cierta tristeza ya que él desea obtener el premio. Cree que se lo merece por lo hecho durante la Copa del Mundo. Además, anotó un gol ante Inglaterra en los minutos finales y aseguró el tercer puesto de Bélgica. El siguiente objetivo será ganar la Eurocopa y la selección belga ha demostrado que está lista para grandes desafíos.

Muy aparte del tanto que hizo al minuto 82' ante Inglaterra tras un fenomenal pase de Kevin de Bruyne, fue elegido como el mejor jugador del partido. Tuvo varias ocasiones de marcar pero el golero Jordan Pickford evitó que su arco cayera en reiteradas ocasiones. Además, jugó siempre para el equipo y se llevó el "Man of the Match".