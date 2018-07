Néstor Pitana, árbitro de la final: “Mañana es el día más importante de mi vida”

Este domingo se juega la gran final del Mundial Rusia 2018, Francia y Croacia se enfrentan a las 10:00 a.m. (hora peruana). Un personaje que no puede pasar desapercibido en este encuentro es el juez de la contienda, el elegido es el argentino Néstor Pitana, que horas después de saber su elección expresó que ‘dará lo mejor de sí’.

A horas de bajarse el telón de la Copa del mundo, la terna arbitral ya se encuentra concentrando para lo que será el ‘mejor día de sus vidas en lo profesional’, así lo resaltó el juez de 43 años en su cuenta de Twitter.

“Ya en la concentración por irnos a descansar con mis colegas Hernán Maidana y J.P. Belatti. Mañana es el día más importante de nuestras vidas profesionales”, comentó el referí. Junto a él lo acompañarán sus compatriotas Maidana y Belatti, y como cuarto juez irá el holandés Björn Kuipers.

Esta es la segunda Copa del Mundo del referí argentino, y en lo que va de Rusia 2018 ha dirigido cuatro partidos. En total a mostrado 9 tarjetas amarillas y no tuvo la necesidad de usar la cartulina roja. Además él fue el quien arbitró el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita.

EL DATO:

Néstor Pitana sumará 9 partidos en Copas del Mundo, cuatro en Brasil 2014 y 5 en Rusia 2018.

