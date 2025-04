Este Motorola con triple cámara 4K y batería de 5200 mAh es más potente que el Galaxy A56: cuesta mucho menos

No hay duda que este 2025, la gama media del mercado de los smartphones tendrá rivales muy duros y pese a que Samsung acaba de lanzar su nuevo Galaxy A56 5G, este equipo ha sido opacado por el nuevo lanzamiento de Motorola, la marca que se ha posicionado como una de las mejores en esta categoría.

Y es que si bien Motorola ya cuenta en su catálogo con teléfonos avanzados, la firma de origen estadounidense, que ahora pertenece a la china Lenovo, acaba de presentar al mercado internacional su nuevo y potente equipo, el cual no tiene nada que envidiar al Galaxy A36 5G o Galaxy A56 5G de Samsung. ¿De qué equipo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del nuevo Motorola Edge 60 Fusión , un teléfono creado para durar, con el que tendrás un rendimiento de gama alta, pero con un precio reducido.

Si bien el Motorola Edge 60 Fusion es de gama media, eso no significa que no tenga características premium. Por el contrario, su acabado de cuero vegano y resistencia al agua, o hacen uno de los mejores equipos de su categoría y lo mejor es que no es tan caro.