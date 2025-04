El único que puede destronar al Samsung A15 es este Motorola: pantalla FullHD+, 8GB RAM y mucha batería

Desde hace muchos años, la línea económica en el mercado de celulares ha sido dejada de lado para dar mayor impulso al tope de gama, pero también a la gama media que ha experimentado un auge tremendo en los últimos. Sin embargo, los equipos baratos están dando la hora y el Motorola G15 es la mejor muestra de ello.

Es conocido que, en este segmento, el Samsung A15 es uno de los líderes, pero Motorola ha entrado con el G15 y otros modelos que quieren quitarle lugar a los surcoreanos. ¿En qué se apalancan? Simple, en un diseño premium (pese a su costo), pero también con precios que, en más de un caso, parecen sacadas de gamas superiores.

Motorola G15: pantalla y procesador

Hecho con materiales de cuero vegano que le da un aspecto premium en las manos y cono 190.5 gramos a cuestas, el Motorola G15 posee una pantalla LCD de 6,72 pulgadas, además de venir con resolución FullHD+ de 2,400 x 1,080 píxeles que va sobrado para disfrutar de videos y streaming.

En cuanto al rendimiento, este Motorola viene con el chip MediaTek Helio G81 Extreme, que te servirá más que bien para navegar por Internet, redes sociales, ver streaming, pero, eso sí, no esperes mucho para jugar videojuegos.

Asimismo, cuenta con RAM de 4GB, las cual puedes ampliar hasta los 8GB con RAM Boost, además de memoria interna en dos versiones: de 128GB y de 256GB.

Motorola G15: foto y video

Del mismo modo, la fotografía no te dará una experiencia plena ya que no estamos ante un gama alta (inclusive dentro del catálogo de Motorola), pero si eres un usuario no tan exigente, entonces irás más que bien con sus 50 megapíxeles en el lente principal y ultra gran angular de 5 megapíxeles. Del mismo modo, su frontal es muy modesto para 2025 con sus 8 megapíxeles.

El video, por su lado, es el mismo tanto en los sensores trasero y delantero; es decir, que graba a un máximo de 1080p a 30fps.

Motorola G15: batería y sistema operativo

La autonomía es uno punto fuerte del Motorola G15, ya que su batería viene con potencia de 5,200mAh y acompañada por una carga rápida de 20W aunque, si somos sinceros, nos habría gustado una de 33W.

Respecto al sistema operativo, el Motorola G15 vino con Android 15 de salida, además de contar con una política de actualizaciones que podría estar rondando, todo parece indicar, entre los 2 años. De ser así, nos parece un punto en contra ya que, por ejemplo, los Samsung A16 (en la misma gama), tendrá soporte durante 6 años-

Motorola G15: resistencia y sonido

El panel de este celular viene protegido con Gorilla Glass 3 para aguantar caídas sobre superficies duras, a la vez de golpes y ralladuras; sin olvidar la certificación IP52 que es la resistencia base contra el polvo y agua.

No menos importante es que el sonido está soportado por Dolby Atmos, así como un puerto jack de 3,5 mm que permite conectar audífonos con cable.

Motorola G15: precio

Si quieres comprar el Motorola G15, en México lo consigues desde los 2,619 pesos; en Colombia desde los 499.900 pesos; en Perú desde los 529 soles; en España desde los 127.99 euros (Idealo.es).