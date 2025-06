Este OPPO es mejor que el iPhone 16 y resiste el peso de un auto: RAM de 8GB y cámara con funciones IA

OPPO es un de los fabricantes que está emergiendo en occidente, quizás un poco relegado en comparación a Honor, pero se mantiene vigente en esta parte del mundo por sus terminales innovadores y con un precio sumamente competitivo. Un gran ejemplo de esto es el OPPO A80, el cual tiene una cámara integrada con mucha IA y una resistencia que envidian los gama alta.

Pantalla y procesador del OPPO A80

Con una pantalla IPS LCD de 6,67 pulgadas con resolución HD+, el OPPO A80 cuenta con una fluida tasa de refresco de 120 hercios, además de 1,000 nits que garantiza un buen brillo en el panel táctil.

Cuando vamos al rendimiento, este celular chino cuenta con una procesador MediaTek Dimensity 6300, el cual está acompañado con un amplio RAM de 8GB LPDRR4, que cuenta también con 256GB de memoria interna con tecnología UFS 2.2.

Foto con IA del OPPO A80

En este apartado, el OPPO A80 nos trae doble cámara trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles, así como un sensor secundario de 2 megapíxeles, así como un frontal de 8 megapíxeles.

Este terminal cuenta con IA integrada en la fotografía, con algunas funciones destacadas como AI Eraser, que sirve para eliminar objetos o personas que son reemplazados de forma inteligente con fondos; también Retoque IA para obtener mejores resultados en tus instantáneas.

Soberbia resistencia para caídas y golpes

En este particular, el OPPO A80 es soberbio e inigualable, ya que tiene protección 360° para aguantar daños. En ese sentido, no solo está protegido contra el polvo y el agua, también es indestructible ante caídas potentes e, inclusive, un carro puede pasarle encima y no se malogrará.

No menos importante es que tiene tecnología Splash Touch, el cual tiene el beneficio de que, aunque el panel esté mojado, podrás desplazarte por el dispositivo sin problemas.

Mucha batería para todo el día

Este celular tiene una amplia batería con su potencia de 5,100mAh con una carga rápida de 45W, es decir, que este dispositivo estará cargado al 100 por ciento en unos 50 minutos

Sistema operativo

El OPPO A80 cuenta con ColorOS 14 basado en Android 14, que incluye una política de actualizaciones de entre 2 a 3 años en cuanto a sistema operativo, pero también en cuanto a parches de seguridad.

Precio del OPPO A80 en 2025

Si quieres adquirir el OPPO A80, en México lo compras por 5,263 pesos; en Perú desde los 999 soles; en Colombia desde los 989.900 pesos; en España desde los 241 euros (Amazon).