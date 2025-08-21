0
Este Samsung del 2022 es mejor que el Xiaomi 14T: pantalla de 240 Hz, 1TB de almacenamiento, carga rápida y cámara 108MP

Samsung se mantiene como la marca favorita de miles de personas debido al gran potencia de sus teléfonos y esta vez, un modelo de hace tres años deja atrás a Xioami.

Jasmin Huaman
Samsung sigue teniendo un gran potencial con modelo que se lanzó en el 2022.
Samsung sigue teniendo un gran potencial con modelo que se lanzó en el 2022. | Foto: Techradar
Entre tanta variedad de dispositivos móviles, el Samsung Galaxy S22 Ultra se convirtió en uno de los más destacados de la compañía al mostrar un diseño sofisticado que mezcla también el excelente rendimiento con un precio que es accesible para todos. Han pasado los años y este modelo de Samsung demuestra confianza plena y que no se ve para nada superado por el Xiaomi 14T.

Si en pleno 2025 estás buscando un teléfono que sea resistente y que no pierda la calidad de sus componentes, entonces el Galaxy S22 Ultra es una opción más que favorable. Podrás navegar durante largas horas sin cargarlo, capturar imágenes con gran resolución y tiene una enorme capacidad de almacenamiento interno.

El diseño no es lo más importante de un smartphone, pero el Samsung Galaxy S22 Ultra ofrece eso y más. Viene integrado con la pantalla más perfecta del mercado, su procesador hace posible aguantar aplicaciones exigentes y no presentar ningún problema durante su uso. Si eres amante de las fotografías en los viajes o reuniones, este modelo calza perfecto con tus necesidades.

Estas son las características del Samsung S22 Ultra

La pantalla del Samsung Galaxy S22 Ultra, además de venir protegida con el Gorilla Glass Victus, también es capaz de ofrecer pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de refresco táctil de hasta 240 Hz en modo juego. Se podrá disfrutar de colores vivos y realizar una navegación fluida y sin pausas.

El procesador que tiene el Galaxy S22 Ultra es el Exynos 2200 a 2,8 Ghz. Este teléfono ofrece la posibilidad de elegir entre 8GB o 12 GB de RAM, que además también cuenta con diferentes valores de almacenamiento interno, que son: 128GB, 256GB, 512GB y 1 TB.

Teléfono Samsung con características de alto rendimiento. | Foto: Captura

Por otro lado, si te enfocas más en la calidad fotográfica, el Samsung S22 Ultra te dejará con resultados más que positivos. Esto se debe a su calidad del lente principal que es de 108MP, el angular de 12 MP con zoom de 10x y la cámara frontal es de 40 megapíxeles. Con estos valores también te ayudarán a conseguir grabar videos a nivel profesional.

El precio del Samsung Galaxy S22 Ultra es de aproximadamente 1800 soles, pero también puedes encontrar a menos costo, según la operadora donde lo compres o descuentos de temporada.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

