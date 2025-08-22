Google Pixel 10 Pro vs Google Pixel 9 Pro: cuánto cuestan, diferencias y cuál comprar

Los teléfonos inteligentes de Google Pixel han demostrado ser altamente superiores a otros con incluso un precio mayor. Las características del nuevo Pixel 10 Pro hablan por sí solas y podríamos estar frente a uno de los smartphones más completos. Pero, ¿qué tanto se diferencia con el modelo anterior? Este análisis de ayudará.

Google Pixel 10 Pro vs. Google Pixel 9 Pro: cuál es mejor

De manera general, el Pixel 10 Pro cuenta con mejoras significativas, como lo es el procesador, herramientas de inteligencia artificial, batería, entre otros; sin embargo, el Pixel 9 Pro también sigue siendo una opción bastante sólida en realidad al equilibrio entre la calidad-precio.

Batería y carga rápida por mínima diferencia

Si bien es cierto que la batería es un factor fundamental, en los modelos del Google Pixel 10 Pro y 9 Pro, la diferencia no es abismal. En el primer modelo, y más recientes, se tiene una capacidad de 4870 mAh con carga rápida de 29W, mientras que en el Pixel 9 Pro es de 4700 mAh con carga rápida de 27W.

Cámaras, lo más destacado de los Google Pixel

Ambos modelos cuentan con el hardware idéntico; con triple cámara trasera (50 MP principal, 48 MP ultra gran angular, 48 MP telefoto 5x) y frontal de 42 MP. Eso sí, el Pixel 10 Pro tiene una mejora debido a las funciones de inteligencia artificial y la edición asistida por Gemini, mientras que el 9 Pro no tiene nada de esto.

Diseño, almacenamiento y procesador

La diferencia de peso es mínima, pero la variación está en la cantidad de colores disponibles de ambos modelos. En cuanto al almacenamiento, se dispondrá de 128GB, 256GB, 512GB y también de 1 TB. En cuanto al procesador, el equipo del 2025 disponible del Chip Tensor G5 y el Pixel 9 Pro de la versión anterior, que es Chip Tensor G4.

Precios del Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 (128 GB) - 4,599 soles

Pixel 10 Pro (128 GB) - 5,887 soles

Pixel 10 Pro XL (256 GB) - 7,129 soles

Pixel 10 Pro XL (512 GB) - 7,819 soles

Nuevo lanzamiento del Google Pixel 10 Pro. | Foto: Captura