- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Google Pixel 10 Pro vs Google Pixel 9 Pro: cuánto cuestan, diferencias y cuál comprar
Con el nuevo lanzamiento del Google Pixel 10 Pro, nos empezamos a preguntar cuáles son los cambios que presenta frente al Google Pixel 9 Pro. Esto debes saber.
Los teléfonos inteligentes de Google Pixel han demostrado ser altamente superiores a otros con incluso un precio mayor. Las características del nuevo Pixel 10 Pro hablan por sí solas y podríamos estar frente a uno de los smartphones más completos. Pero, ¿qué tanto se diferencia con el modelo anterior? Este análisis de ayudará.
Google Pixel 10 Pro vs. Google Pixel 9 Pro: cuál es mejor
De manera general, el Pixel 10 Pro cuenta con mejoras significativas, como lo es el procesador, herramientas de inteligencia artificial, batería, entre otros; sin embargo, el Pixel 9 Pro también sigue siendo una opción bastante sólida en realidad al equilibrio entre la calidad-precio.
Batería y carga rápida por mínima diferencia
Si bien es cierto que la batería es un factor fundamental, en los modelos del Google Pixel 10 Pro y 9 Pro, la diferencia no es abismal. En el primer modelo, y más recientes, se tiene una capacidad de 4870 mAh con carga rápida de 29W, mientras que en el Pixel 9 Pro es de 4700 mAh con carga rápida de 27W.
Cámaras, lo más destacado de los Google Pixel
Ambos modelos cuentan con el hardware idéntico; con triple cámara trasera (50 MP principal, 48 MP ultra gran angular, 48 MP telefoto 5x) y frontal de 42 MP. Eso sí, el Pixel 10 Pro tiene una mejora debido a las funciones de inteligencia artificial y la edición asistida por Gemini, mientras que el 9 Pro no tiene nada de esto.
Diseño, almacenamiento y procesador
La diferencia de peso es mínima, pero la variación está en la cantidad de colores disponibles de ambos modelos. En cuanto al almacenamiento, se dispondrá de 128GB, 256GB, 512GB y también de 1 TB. En cuanto al procesador, el equipo del 2025 disponible del Chip Tensor G5 y el Pixel 9 Pro de la versión anterior, que es Chip Tensor G4.
Precios del Google Pixel 10 Pro
- Pixel 10 (128 GB) - 4,599 soles
- Pixel 10 Pro (128 GB) - 5,887 soles
- Pixel 10 Pro XL (256 GB) - 7,129 soles
- Pixel 10 Pro XL (512 GB) - 7,819 soles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90