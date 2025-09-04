- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Celulares Samsung: estos son los 5 modelos con mejor cámara en el 2025
Son varios los teléfonos inteligentes que se diferencian del resto por tener una gran calidad fotográfica, que también sirve para capturar videos en alta resolución.
Samsung figura como una de las marcas más prestigiosas del sector tecnológico por su gran calidad en cualquiera de sus dispositivos móviles, pero siempre es importante revisar cuáles son los modelos que se recomiendan adquirir. En el 2025, la lista se actualizó con nuevos smartphones.
PUEDES VER: Motorola no supera a este Samsung líder en la gama media: pantalla Super AMOLED, RAM de 8GB y triple cámara
Antes de comprar un dispositivo móvil, es importante saber cuáles son los componentes principales. Lo primero a tener en cuenta es la calidad de su cámara, pero también se debe considerar otras características como procesador, RAM, almacenamiento y más.
Los 5 celulares de Samsung con mejor cámara
A continuación, revisa la lista de celulares de Samsung que tienen una cámara grandiosa en el 2025, donde además los modelos también se destacan por tener un grandioso desempeño, rango de precios ideales y características de alto rendimiento.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Se trata del líder indiscutible en el 2025 debido a que es capaz de proporcionar 200 MP en la cámara principal que ayuda a capturar detalles excepcionales, colores vibrantes y rendimiento impresionante. Su versatilidad en diferentes escenarios lo posiciona como un líder de la fotografía móvil.
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, 120 Hz, 2600 nits
- Procesador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Batería: 5000 mAh, carga rápida 45W, inalámbrica 15W
Samsung Galaxy S25+
Ofrece una experiencia fotográfica versátil con resultados nítidos y colores vivos, aunque no alcanza la resolución del S25 Ultra. Es perfecto para quienes buscan un equilibrio entre calidad y precio.
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8 Elite
- Batería: 4900 mAh, carga rápida 45W
Samsung Galaxy S25
Tiene características similares al S25+, pero cuenta con un formato más compacto. Es garantía de resultados fotográficas excelente en ambientes diurnos o nocturnos, lo que lo convierte en ideal para las redes sociales y también de uso cotidiano.
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas, 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8 Elite
- Batería: 4000 mAh, carga rápida 25W
Samsung Galaxy S24 Ultra
Aunque es un poco inferior al S25 Ultra, sigue siendo considerada como una opción bastante sobresalientes con un sensor principal de 200 MP que demuestra su gran valor con las cámaras profesionales.
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
- Batería: 5000 mAh, carga rápida 45W
Samsung S25 FE
Se lanzó oficialmente el 4 de septiembre de 2025 y se logra destacar porque ofrece siete años de actualizaciones del sistema operativo de Android, además de contar con el Circle to Search de Google.
- Pantalla: 6,7 pulgadas FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz
- Procesador: Exynos 2400
- Batería: 4900 mAh, carga rápida 45W
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00