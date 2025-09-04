Celulares Samsung: estos son los 5 modelos con mejor cámara en el 2025

Samsung figura como una de las marcas más prestigiosas del sector tecnológico por su gran calidad en cualquiera de sus dispositivos móviles, pero siempre es importante revisar cuáles son los modelos que se recomiendan adquirir. En el 2025, la lista se actualizó con nuevos smartphones.

Antes de comprar un dispositivo móvil, es importante saber cuáles son los componentes principales. Lo primero a tener en cuenta es la calidad de su cámara, pero también se debe considerar otras características como procesador, RAM, almacenamiento y más.

Los 5 celulares de Samsung con mejor cámara

A continuación, revisa la lista de celulares de Samsung que tienen una cámara grandiosa en el 2025, donde además los modelos también se destacan por tener un grandioso desempeño, rango de precios ideales y características de alto rendimiento.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Se trata del líder indiscutible en el 2025 debido a que es capaz de proporcionar 200 MP en la cámara principal que ayuda a capturar detalles excepcionales, colores vibrantes y rendimiento impresionante. Su versatilidad en diferentes escenarios lo posiciona como un líder de la fotografía móvil.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, 120 Hz, 2600 nits

Procesador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Batería: 5000 mAh, carga rápida 45W, inalámbrica 15W

Samsung Galaxy S25+

Ofrece una experiencia fotográfica versátil con resultados nítidos y colores vivos, aunque no alcanza la resolución del S25 Ultra. Es perfecto para quienes buscan un equilibrio entre calidad y precio.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, 120 Hz

Procesador: Snapdragon 8 Elite

Batería: 4900 mAh, carga rápida 45W

Samsung Galaxy S25

Tiene características similares al S25+, pero cuenta con un formato más compacto. Es garantía de resultados fotográficas excelente en ambientes diurnos o nocturnos, lo que lo convierte en ideal para las redes sociales y también de uso cotidiano.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas, 120 Hz

Procesador: Snapdragon 8 Elite

Batería: 4000 mAh, carga rápida 25W

Samsung Galaxy S24 Ultra

Aunque es un poco inferior al S25 Ultra, sigue siendo considerada como una opción bastante sobresalientes con un sensor principal de 200 MP que demuestra su gran valor con las cámaras profesionales.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, 120 Hz

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3

Batería: 5000 mAh, carga rápida 45W

Samsung S25 FE

Se lanzó oficialmente el 4 de septiembre de 2025 y se logra destacar porque ofrece siete años de actualizaciones del sistema operativo de Android, además de contar con el Circle to Search de Google.