Este Motorola es superior al iPhone 13 Pro Max y cuesta menos: carga en 6 minutos, 512GB almacenamiento y cámara triple

Para miles de personas, el iPhone 13 Pro Max es el teléfono más completo de Apple, no solamente porque en el 2025 tiene un precio inferior a lo normal, sino que también porque ofrece un rendimiento excepcional y la cámara consigue imágenes en calidad cinematográfica. Sin embargo, el Motorola Edge 50 Pro ha demostrado tener una potencia bastante sólida y su precio es aún más atractivo.

El modelo Motorola Edge 50 Pro tiene una mejor pantalla y batería que el iPhone 13 Pro Max, y aunque tiene otros aspectos a resaltar frente a su máximo competidor de Apple, estos son los más resaltantes. Buena duración de batería, cámara HD, videos en 4K, precio económico y más, son algunos de los beneficios de este poderoso smartphone.

Elegancia, potente batería y más. | Foto: Captura

Características del Motorola Edge 50 Pro

Pensar en comprar el Motorola Edge 50 Pro en el 2025 no es una idea descabellada tiendo en cuenta el tiempo de duración que ofrece gracias a la autonomía de su batería con una capacidad de 4500 mAh. Si hablamos de su carga rápida, es de 125W, lo que hace que el celular esté completamente cargado en cuestión de pocos minutos.

Por su parte, la cámara también garantiza una calidad que no tiene nada que envidiarle a otros smartphones. El sistema de triple cámara cuenta con el lente principal de 50 megapíxeles, el lente gran angular de 13 megapíxeles y el teleobjetivo con 10 megapíxeles. Para los selfies en interiores o exteriores, la calidad de la cámara frontal es de 50 megapíxeles. Asimismo, permite realizar la grabación de videos en 4K con zoom óptico de 3x y zoom híbrido de 30x.

Procesador y almacenamiento que garantizar un alto rendimiento

El Motorola Edge 50 Pro trabaja con el procesador Snapdragon 7 Gen 3 y para su rendimiento excepcional, también se cuenta con dos variantes de RAM: 8GB y 12 GB. Por otra parte, el almacenamiento interno es de 256GB o 512GB, que es una de las más grandes en la actualidad y hacen que se sitúe dentro del top.

Hablar de su pantalla no es un factor menos importante y es que este Moto Edge 50 Pro cuenta con una pOLED de 6.70 pulgadas que permite disfrutar del contenido multimedia con una experiencia inigualable y con una tasa de refresco de 165 Hz. Sin duda alguna, todo estas especificaciones hacen que se coloque entre las primeras opciones de móviles para comprar en el 2025