Precio de los AirPods Pro 3 en dólares y soles: fecha de lanzamiento de los audífonos de Apple

Además de la nueva poderosa gama de los nuevos iPhone, Apple también confirmó los ingresos a su catálogo que contará con los poderosos AirPods Pro 3 como uno de los principales atractivos de la marca de ahora en adelante. Las características de estos audífonos hace creen que estamos frente a una de las mejores opciones a tener en cuenta.

AirPods Pro 3: características

Con la presentación de los AirPods Pro 3, también se confirmó mayores detalles de sus características, como por ejemplo que es posible realiza el Live Translation que permitirá a los usuarios traducir otro idiomas en tiempo real. Este accesorio contará con mayor batería para mejorar su tiempo de uso, así como un precio descomunal.

La cancelación activa de ruido se presenta en una versión mejorada que, según Apple, es dos veces más efectiva que los AirPods Pro 2 y cuatro veces superior al modelo original de los AirPods Pro.

¿Cuánto cuestan los AirPods Pro 3?

Los AirPods Pro 3 tienen un precio de $ 249, lo que viene a ser aproximadamente 869 soles peruanos, pero este costo final podría variar según el costo de la distribuidora, IGV y más. Estos audífonos de Apple estará disponibles para todo el público desde el viernes 19 de septiembre.

Precio final de los AirPods Pro 3. | Foto: Captura

Los AirPods Pro 3 tendrá una mayor duración de batería con una duración de 8 horas. Esto significa que habrá un incremento en cuanto a las 6 horas que se presenta en el modelo anterior. Las funciones de salud están mejoradas y tendrán un mejor seguimiento de los entrenamientos.