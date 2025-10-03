¿Te molestan los anuncios de YouTube? Este sencillo truco 100% legal los elimina para siempre

YouTube es la plataforma para reproducir videos más popular y vista del mundo. Se puede decir que es la biblioteca audiovisual de nuestros tiempos donde encontramos, literal, todo tipo de contenido. Sin embargo, desde hace varios años, los anuncios han modificado la experiencia del usuario, siendo molestos para la mayoría de internautas, pero existe una forma legal de saltártelos.

Lo mejor de este truco, es que es 100 por ciento legal, sino que no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros, sino todo lo contrario, pues desde este servicio activarás ciertas configuraciones para conseguirlo.

Cómo saltarte GRATIS los anuncios de YouTube

Y es que lo inicialmente era ver de forma obligada un anuncio en sus primeros 5 segundos para luego saltarlo de forma opcional. Desde hace un tiempo, YouTube, como si fuera televisión, te fuerza a ver dos o más anuncios en una sola tanda.

De hecho, muchas marcas pagan para que veas la publicidad completa sin opción a saltarlo, lo cual hace que navegar por YouTube sea un suplicio, pero el truco que veremos hoy es aplicable en cualquier Smart TV con la aplicación oficial de YouTube.

En la actualidad, YouTube forma parte del ecosistema de Google.

Lo que sucede es que, a diferencia de los teléfonos celulares, en la app para televisores permite desactivarlos, pero el único problema es que muy pocas personas conocen que esto existe. Por ello, toma nota, porque no te tomará mucho tiempo llevarlo a cabo: