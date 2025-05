¿Se confirmó que no habrá clases escolares este martes 6 de mayo? Esto informó MINEDU

La noticia de que el lunes 5 de mayo será día no laborable, tomó a muchos ciudadanos del Perú por sorpresa y es que en las últimas semanas, el calendario ha marcado varios días libres. Esta medida alegra a los pobladores de la provincia de Huancané, en Puno, pero a otros les causa duda respecto a las clases escolares el próximo martes 6.

PUEDES VER: Gobierno otorga día libre este lunes 5 de mayo a nivel nacional y habrá un nuevo fin de semana largo

El mes de mayo inició con el feriado por el Día del Trabajador y el viernes 2 de mayo se declaró día no laborable en favor del sector público. Eso no es todo, ya que esta semana, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 104-2025-GR PUNO/GR, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se informó que el lunes 5 de mayo será día no laborable, en conmemoración de la Festividad de la Santísima Cruz del 3 de Mayo.

¿Habrá clases escolares este martes 6 de mayo?

Desde el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) se informa que el martes 6 de mayo se llevará a cabo la realización de clases de manera con total normalidad. Sin embargo, el lunes 5, los colegios públicos en Huancané, Puno, pueden suspender sus lecciones debido a la normativa mencionada. Es importante destacar que esta disposición no aplica a nivel nacional, sino exclusivamente en dicha zona.

El martes 6 de mayo las clases son normales a nivel nacionales.

Eso quiere decir que si resides en Huancané y tus hijos asisten a una institución educativa pública, no tendrán clases el lunes 5 de mayo. Pero, se recomienda verificar con el colegio correspondiente, ya que algunos podrían optar por no acogerse a la medida.

5 de mayo: ¿Qué significa "día no laborable recuperable"?

Un día no laborable recuperable implica que las horas no trabajadas deberán ser compensadas posteriormente. En el caso de las entidades públicas, la recuperación debe realizarse dentro de los diez días siguientes al último día declarado como no laborable, fuera del horario habitual de trabajo. Para el sector privado, la aplicación de esta medida es opcional y debe acordarse entre empleadores y trabajadores.