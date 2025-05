¿Quién canta en el show de apertura de la final de la Champions League 2025?

Luego de dejar en el camino al Arsenal y al Barcelona, el Inter y PSG disputarán una final que será seguida en todo el mundo, ya que podría tratarse de la cuarta 'orejona' de los italianos o la primera de los parisinos. Antes, se podrá disfrutar de un show de apertura a cargo de una banda que anunció su próxima gira mundial.

¿Quién cantará en la final de la Champions League 2025?

Para sellar con broche de oro la temporada 2024-25 de la Champions League, en la final se estará presentando Linkin Park. La banda liderada por Mike Shinoda y con la voz de Emily Armstrong estará interpretando sus temas más populares en el Allianz Arena de Múnich.

A través de sus redes sociales, la banda invitó a sus miles de fans a no perderse el show que se transmitirá 15 minutos antes del partido. En Perú, el show de apertura de la final de la Champions League iniciará a la 1:45 p.m.

Linkin Park se presentará en la final de la Champions League. | Foto: X

De momento, no se ha confirmado cuál será el listado de canciones que interpretará la banda, pero se especula que sería una colección de sus más clásicos temas y también los de su último disco 'From Zero'. Con este álbum se empezaron su nueva faceta junto a Emily Armstrong.

Linkin Park se alista para empezar su gira mundial este 2025 donde también estará visitando países como Perú, México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Esta será la primera vez que lleguen a Sudamérica con su nueva vocalista.