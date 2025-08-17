- Hoy:
¿Podrías ser multado por no renovar tu DNI vencido? Esto es lo que dice Reniec al respecto
El DNI vencido podría traer consecuencias negativas para los ciudadanos del Perú, por lo cual es necesario tener en cuenta si hay multas en torno a ello.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en el Perú, resalta constantemente la importancia de contar con un DNI vigente y con los datos actualizados, especialmente el domicilio de residencia, pues esto podría traer ciertas consecuencias.
¿Quieres renovar tu DNI vencido sin salir de casa? Esta es la GUÍA completa para tramitarlo ONLINE
No renovar el DNI vencido o mantener datos desfasados en el documento genera repercusiones que van desde sanciones económicas hasta obstáculos en trámites esenciales, procesos electorales o la recepción de notificaciones oficiales. Aquí te contamos sobre las multas, por qué el domicilio debe estar actualizado y qué problemas podría enfrentar un ciudadano que no cumple con estas obligaciones legales.
¿Pueden multarte por no renovar tu DNI vencido?
Aunque Reniec no aplica una multa por no renovar el DNI vencido, existe una multa específica por no actualizar el domicilio dentro del plazo legal, conforme a la Ley N.º 30338. Esa multa asciende al 0,3 % de la UIT, que para el año 2025 representa S/ 16 (o S/ 16.05 según el cálculo detallado).
Domicilio desactualizado: advertencias y consecuencias
- Multa económica
No actualizar tu dirección dentro de los 30 días posteriores al cambio de domicilio puede acarrear la multa de aprox. S/ 16, acumulable si no se subsana a tiempo.
- "Domicilio restringido" o "inconsistente"
Si, durante una verificación domiciliaria, se comprueba que el ciudadano no vive en la dirección indicada, esto incluye visitas donde no se encuentra a nadie, Reniec puede marcar el documento con "domicilio restringido" o "inconsistente", lo que limita su uso en trámites oficiales.
- Complicaciones en trámites administrativos
Un DNI con dirección desactualizada o restringida puede impedir realizar gestiones como apertura de cuentas bancarias, trámites notariales o incluso acceder a ciertos beneficios estatales o programas sociales.
- Problemas en procesos electorales
Durante los comicios, tu domicilio en el DNI se usa para asignarte un centro de votación. Si está desactualizado, podrías estar asignado a una mesa electoral lejos de tu residencia actual o, como advierte Reniec, restaurarte automáticamente una dirección anterior.
Ante esto, es clave ejecutar la actualización del domicilio en el portal de RENIEC (virtual) si tienes DNI azul o DNIe (S/ 22 o S/ 34 según el tipo), utilizando Págalo.pe y la app DNI BioFacial; o acude presencialmente a una oficina de RENIEC o Centro MAC con un recibo vigente (agua, luz, internet) de menos de seis meses.
