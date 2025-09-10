Inscripción de Beca 18: requisitos, modalidades y cómo postular al beneficio en Perú
Miles de jóvenes en el Perú están interesados en conocer detalles sobre lo que es el proceso de inscripción para la Beca 18 - 2026.
Beca 18 es una iniciativa emblemática del Estado peruano, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), orientado a facilitar el acceso de jóvenes talentosos en situación de vulnerabilidad a estudios universitarios o técnicos, con todos los gastos educativos cubiertos. La inscripción es virtual, gratuita y se realiza mediante el Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec).
Este programa comprende múltiples modalidades diseñadas para adaptarse a distintas realidades de vulnerabilidad, desde pobreza extrema hasta pertenencia a comunidades étnicas o afectación por violencia interna. Su impacto es notable: desde 2012 hasta 2022, se otorgaron más de 81 200 becas integrales, permitiendo que miles de jóvenes accedan a educación superior e impulsen su desarrollo personal y profesional.
Modalidades de Beca 18
Beca 18 cuenta con diversas modalidades, cada una dirigida a un grupo específico de jóvenes con características y vulnerabilidades particulares:
- Ordinaria: para estudiantes en pobreza o pobreza extrema que estén en el tercio superior de rendimiento académico
- Protección: para menores bajo tutela estatal o en situaciones de desprotección familiar
- CNA y PA (Comunidad Nativa Amazónica / Población Afroperuana): dirigido a jóvenes de comunidades originarias o afroperuanas
- EIB (Educación Intercultural Bilingüe): para hablantes de lenguas originarias que deseen formarse en educación intercultural
- Repared: para víctimas de la violencia entre 1980 y 2000, registradas en RUV o REBRED
- Huallaga: para jóvenes que estudiaron en zonas de la región del Huallaga
- Vraem: para quienes estudiaron en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
- Hijos de Docentes: para hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial
- Fuerzas Armadas: para quienes realizaron el servicio militar voluntario
Requisitos según modalidad
Requisitos generales (válidos para todas o casi todas las modalidades):
- Ser nacional peruano (verificado con DNI)
- Estar cursando el último año de secundaria o haber egresado de EBR, EBA o EBE
- Tener rendimiento académico alto o bueno en los dos últimos grados concluidos:
- Tercio superior para Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.
- Medio superior para Protección, EIB, CNA y PA, y Fuerzas Armadas.
- Nota mínima de 12 para Repared
- Tener edad máxima:
- Menor de 22 años para Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.
- Hasta 30 años para Fuerzas Armadas.
- Sin límite de edad para Repared, EIB, CNA y PA, y personas con discapacidad
Requisitos específicos por modalidad:
- Ordinaria: pobreza o pobreza extrema según el SISFOH; egresado entre 2022–2024 como máximo
- Vraem: haber estudiado en colegios del Vraem, rendimiento en tercio superior
- Huallaga: estudiado en distritos del Huallaga, tercio superior
- Protección: acreditar tutela estatal mediante documento oficial, rendimiento medio superior
- CNA y PA: acreditar pertenencia mediante constancia firmada o con huella y sello de comunidad u organización
- EIB: acreditar dominio de una lengua originaria elegible
- Repared: estar en RUV o REBRED, nota mínima de 12
- Hijos de Docentes: ser hijo de docente de Carrera Pública Magisterial, tercio superior
- Fuerzas Armadas: haber completado al menos 12 meses de servicio militar voluntario, rendimiento medio superior, límite de edad 30
¿Cómo postular?
- Inscripción virtual y gratuita mediante el Módulo de Inscripción del Sistema Integrado de Becas (Sibec), disponible en la página web de Pronabec.
- Fechas clave (Beca 18‑2026): inscripción hasta el 5 de octubre de 2025; luego se publica lista de preseleccionados y se realiza el Examen Nacional de Preselección.
- Durante la postulación, se deben llenar declaraciones juradas y subir documentos que acrediten el ingreso y el rendimiento académico
Beneficios de Beca 18
Los becarios reciben una cobertura integral que abarca tanto los aspectos académicos como los no académicos:
Beneficios académicos:
- Costo de examen de admisión o carpeta.
- Matrícula y pensión de estudios.
- Nivelación académica si corresponde (primer ciclo).
- Obtención de grado, título o equivalente.
- Curso de inglés (solo estudios universitarios y si no forma parte del plan de estudios)
Beneficios no académicos:
- Alimentación, alojamiento y movilidad local.
- Materiales y útiles de estudio.
- Vestimenta o uniforme y artículos de seguridad industrial.
- Computadora portátil o equivalente.
- Transporte interprovincial (al inicio y término de estudios)
Además, los becarios acceden a acompañamiento integral académico, socioemocional y de bienestar a través de la Oficina de Bienestar del Beneficiario (OBBE) de Pronabec.
