Inscripción de Beca 18: requisitos, modalidades y cómo postular al beneficio en Perú

Miles de jóvenes en el Perú están interesados en conocer detalles sobre lo que es el proceso de inscripción para la Beca 18 - 2026.

Daniela Alvarado
Beca 18: conoce los últimos informes del programa
FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
Beca 18 es una iniciativa emblemática del Estado peruano, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), orientado a facilitar el acceso de jóvenes talentosos en situación de vulnerabilidad a estudios universitarios o técnicos, con todos los gastos educativos cubiertos. La inscripción es virtual, gratuita y se realiza mediante el Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec).

Conoce cuándo será la fecha de publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección.

PUEDES VER: Beca 18- 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección?

Este programa comprende múltiples modalidades diseñadas para adaptarse a distintas realidades de vulnerabilidad, desde pobreza extrema hasta pertenencia a comunidades étnicas o afectación por violencia interna. Su impacto es notable: desde 2012 hasta 2022, se otorgaron más de 81 200 becas integrales, permitiendo que miles de jóvenes accedan a educación superior e impulsen su desarrollo personal y profesional.

Modalidades de Beca 18

Beca 18 cuenta con diversas modalidades, cada una dirigida a un grupo específico de jóvenes con características y vulnerabilidades particulares:

  • Ordinaria: para estudiantes en pobreza o pobreza extrema que estén en el tercio superior de rendimiento académico
  • Protección: para menores bajo tutela estatal o en situaciones de desprotección familiar 
  • CNA y PA (Comunidad Nativa Amazónica / Población Afroperuana): dirigido a jóvenes de comunidades originarias o afroperuanas 
  • EIB (Educación Intercultural Bilingüe): para hablantes de lenguas originarias que deseen formarse en educación intercultural 
  • Repared: para víctimas de la violencia entre 1980 y 2000, registradas en RUV o REBRED 
  • Huallaga: para jóvenes que estudiaron en zonas de la región del Huallaga 
  • Vraem: para quienes estudiaron en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
  • Hijos de Docentes: para hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial 
  • Fuerzas Armadas: para quienes realizaron el servicio militar voluntario

Requisitos según modalidad

Requisitos generales (válidos para todas o casi todas las modalidades):

  • Ser nacional peruano (verificado con DNI)
  • Estar cursando el último año de secundaria o haber egresado de EBR, EBA o EBE
  • Tener rendimiento académico alto o bueno en los dos últimos grados concluidos:
  • Tercio superior para Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.
  • Medio superior para Protección, EIB, CNA y PA, y Fuerzas Armadas.
  • Nota mínima de 12 para Repared 
  • Tener edad máxima:
  • Menor de 22 años para Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.
  • Hasta 30 años para Fuerzas Armadas.
  • Sin límite de edad para Repared, EIB, CNA y PA, y personas con discapacidad 

Requisitos específicos por modalidad:

  • Ordinaria: pobreza o pobreza extrema según el SISFOH; egresado entre 2022–2024 como máximo
  • Vraem: haber estudiado en colegios del Vraem, rendimiento en tercio superior
  • Huallaga: estudiado en distritos del Huallaga, tercio superior 
  • Protección: acreditar tutela estatal mediante documento oficial, rendimiento medio superior 
  • CNA y PA: acreditar pertenencia mediante constancia firmada o con huella y sello de comunidad u organización 
  • EIB: acreditar dominio de una lengua originaria elegible 
  • Repared: estar en RUV o REBRED, nota mínima de 12 
  • Hijos de Docentes: ser hijo de docente de Carrera Pública Magisterial, tercio superior 
  • Fuerzas Armadas: haber completado al menos 12 meses de servicio militar voluntario, rendimiento medio superior, límite de edad 30 

¿Cómo postular?

  • Inscripción virtual y gratuita mediante el Módulo de Inscripción del Sistema Integrado de Becas (Sibec), disponible en la página web de Pronabec.
  • Fechas clave (Beca 18‑2026): inscripción hasta el 5 de octubre de 2025; luego se publica lista de preseleccionados y se realiza el Examen Nacional de Preselección.
  • Durante la postulación, se deben llenar declaraciones juradas y subir documentos que acrediten el ingreso y el rendimiento académico 

Beneficios de Beca 18

Los becarios reciben una cobertura integral que abarca tanto los aspectos académicos como los no académicos:

Beneficios académicos:

  • Costo de examen de admisión o carpeta.
  • Matrícula y pensión de estudios.
  • Nivelación académica si corresponde (primer ciclo).
  • Obtención de grado, título o equivalente.
  • Curso de inglés (solo estudios universitarios y si no forma parte del plan de estudios)

Beneficios no académicos:

  • Alimentación, alojamiento y movilidad local.
  • Materiales y útiles de estudio.
  • Vestimenta o uniforme y artículos de seguridad industrial.
  • Computadora portátil o equivalente.
  • Transporte interprovincial (al inicio y término de estudios)

Además, los becarios acceden a acompañamiento integral académico, socioemocional y de bienestar a través de la Oficina de Bienestar del Beneficiario (OBBE) de Pronabec.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

