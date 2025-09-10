Inscripción de Beca 18: requisitos, modalidades y cómo postular al beneficio en Perú

Beca 18 es una iniciativa emblemática del Estado peruano, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), orientado a facilitar el acceso de jóvenes talentosos en situación de vulnerabilidad a estudios universitarios o técnicos, con todos los gastos educativos cubiertos. La inscripción es virtual, gratuita y se realiza mediante el Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec).

Este programa comprende múltiples modalidades diseñadas para adaptarse a distintas realidades de vulnerabilidad, desde pobreza extrema hasta pertenencia a comunidades étnicas o afectación por violencia interna. Su impacto es notable: desde 2012 hasta 2022, se otorgaron más de 81 200 becas integrales, permitiendo que miles de jóvenes accedan a educación superior e impulsen su desarrollo personal y profesional.

Modalidades de Beca 18

Beca 18 cuenta con diversas modalidades, cada una dirigida a un grupo específico de jóvenes con características y vulnerabilidades particulares:

Ordinaria: para estudiantes en pobreza o pobreza extrema que estén en el tercio superior de rendimiento académico

Protección: para menores bajo tutela estatal o en situaciones de desprotección familiar

CNA y PA (Comunidad Nativa Amazónica / Población Afroperuana): dirigido a jóvenes de comunidades originarias o afroperuanas

EIB (Educación Intercultural Bilingüe): para hablantes de lenguas originarias que deseen formarse en educación intercultural

Repared: para víctimas de la violencia entre 1980 y 2000, registradas en RUV o REBRED

Huallaga: para jóvenes que estudiaron en zonas de la región del Huallaga

Vraem: para quienes estudiaron en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

Hijos de Docentes: para hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial

Fuerzas Armadas: para quienes realizaron el servicio militar voluntario

Requisitos según modalidad

Requisitos generales (válidos para todas o casi todas las modalidades):

Ser nacional peruano (verificado con DNI)

Estar cursando el último año de secundaria o haber egresado de EBR, EBA o EBE

Tener rendimiento académico alto o bueno en los dos últimos grados concluidos:

Tercio superior para Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.

Medio superior para Protección, EIB, CNA y PA, y Fuerzas Armadas.

Nota mínima de 12 para Repared

Tener edad máxima:

Menor de 22 años para Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes.

Hasta 30 años para Fuerzas Armadas.

Sin límite de edad para Repared, EIB, CNA y PA, y personas con discapacidad

Requisitos específicos por modalidad:

Ordinaria: pobreza o pobreza extrema según el SISFOH; egresado entre 2022–2024 como máximo

Vraem: haber estudiado en colegios del Vraem, rendimiento en tercio superior

Huallaga: estudiado en distritos del Huallaga, tercio superior

Protección: acreditar tutela estatal mediante documento oficial, rendimiento medio superior

CNA y PA: acreditar pertenencia mediante constancia firmada o con huella y sello de comunidad u organización

EIB: acreditar dominio de una lengua originaria elegible

Repared: estar en RUV o REBRED, nota mínima de 12

Hijos de Docentes: ser hijo de docente de Carrera Pública Magisterial, tercio superior

Fuerzas Armadas: haber completado al menos 12 meses de servicio militar voluntario, rendimiento medio superior, límite de edad 30

¿Cómo postular?

Inscripción virtual y gratuita mediante el Módulo de Inscripción del Sistema Integrado de Becas (Sibec), disponible en la página web de Pronabec.

Fechas clave (Beca 18‑2026): inscripción hasta el 5 de octubre de 2025; luego se publica lista de preseleccionados y se realiza el Examen Nacional de Preselección.

Durante la postulación, se deben llenar declaraciones juradas y subir documentos que acrediten el ingreso y el rendimiento académico

Beneficios de Beca 18

Los becarios reciben una cobertura integral que abarca tanto los aspectos académicos como los no académicos:

Beneficios académicos:

Costo de examen de admisión o carpeta.

Matrícula y pensión de estudios.

Nivelación académica si corresponde (primer ciclo).

Obtención de grado, título o equivalente.

Curso de inglés (solo estudios universitarios y si no forma parte del plan de estudios)

Beneficios no académicos:

Alimentación, alojamiento y movilidad local.

Materiales y útiles de estudio.

Vestimenta o uniforme y artículos de seguridad industrial.

Computadora portátil o equivalente.

Transporte interprovincial (al inicio y término de estudios)

Además, los becarios acceden a acompañamiento integral académico, socioemocional y de bienestar a través de la Oficina de Bienestar del Beneficiario (OBBE) de Pronabec.