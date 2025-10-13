¿Quién será el nuevo alcalde de Lima tras la renuncia de Rafael López Aliaga?

Rafael López Aliaga anunció que renunciará a la Municipalidad de Lima en el programa 'El Valor de la Verdad'. Según informó el burgomaestre, este lunes 13 de octubre, a las 3:30 de la tarde, presentará su dimisión formal ante el Concejo Metropolitano, donde también se realizará un informe final de su gestión.

"He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las tres y media de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios", comentó López Aliaga durante el programa del domingo 12 de octubre.

Ante esta noticia, gran parte de la población buscan conocer quién será el nuevo alcalde de Lima. Si eres uno de ellos, entonces debes saber que la alcaldía de Lima recaerá sobre el teniente alcalde, quien terminará el periodo que le correspondía al empresario peruano.

¿Quién será el alcalde de Lima con la renuncia de Rafael López Aliaga?

Según dio a conocer Rafael López Aliaga, la persona que asumirá la alcaldía de Lima será Renzo Reggiardo, ya que es el actual teniente alcalde y tendrá que finalizar el periodo. Sin embargo, el periodista le consultó que sucederá cuándo el conocido político quiera postular.

Renzo Reggiardo sería el nuevo alcalde de Lima.

Ante ello, el integrante de Renovación Popular puntualizó que si eso sucede, la Municipalidad de Lima quedarán en manos de Fabiola Morales. Durante sus declaraciones, López Aliaga indicó que no va a brindar detalles del plan de campaña hasta que todo se concrete, pero aseguró que busca impulsar el país.