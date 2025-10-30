MegaPlaza cambia de nombre para sorpresa de muchos: ¿Cómo se llamará el centro comercial?

El Parque Arauco inició un proceso de transformación en el norte del país con la finalidad de renovar sus centros comerciales más populares. La conocida empresa busca renovar sus espacios ubicados en Barranca, Huaral y Jaén.

Esto quiere decir que, los establecimientos de MegaPlaza Barranca, MegaPlaza Huaral y MegaPlaza Jaén tendrán una nueva denominación, porque pararán a llamarse 'Parque', este cambio busca una conexión con las comunidades locales.

Tres MegaPlaza cambiaron sus nombres.

Renovación de MegaPlaza

Este proceso de modernización también representa una restructuración de las instalaciones, tanto exteriores como interiores. De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de nuevas fachadas, señalizaciones, y paisajismo, además, tendrán acceso a espacios modernos.

Según dio a conocer Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco División Perú, este cambio importante busca fortalecer y consolidad el portafolio de los centros comerciales. Cada propuesta será adaptada a las particularidades y necesidades de los consumidores en cada región.

La iniciativa busca que los 'Parques' se conviertan en espacios modernos y para celebrar esta nueva etapa se ha organizado un sorteo especial para el mes de octubre, por cada 30 soles en compras acumuladas en Parque Barranca y Parque Huaral, los clientes podrán ganar una moto Yamaha YBR-Z 0 kilómetros.