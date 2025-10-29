Ripley regala 50 soles en compras: conoce hasta cuándo estará disponible la promoción

Ripley es uno de los establecimientos más concurridos por la población, ya que muchas personas acuden a sus tiendas para comprar ropa, artefactos, zapatos y más. Para alegría de muchos, la conocida empresa está que regala 50 soles de descuento.

Se debe tener en cuenta que esta promoción solo aplica para clientes que han realizado compras mayores a 100 soles en vestuario para mujer, hombre, lencería, accesorios y ropa deportiva. Esta promoción está disponible con cualquier medio de pago.

Ripley: ¿Hasta cuándo está disponible la promoción?

Según dio a conocer la página web oficial de Ripley, el descuento de 50 soles estará disponible del lunes 27 al jueves 30 de octubre del 2025. Se recomienda a los ciudadanos no dejar pasar la oportunidad de esta promoción que está ofreciendo esta conocida tienda.

Vale de descuento Ripley.

Ripley regala 50 soles en compras: Restricciones

Se debe tener en cuenta que los 50 soles de descuentos no son aplicados en outlet, productos de liquidación, segunda selección, ni Marketplace. Además, no aplica para canje del cupón por dinero en efectivo y solo aplica para el precio vigente.

Una persona solo puede acceder 10 vales y la promoción está sujeta a stock, para el mes de octubre se ha dispuesto 40,000 vales. Es importante mencionar que el descuento no es aplicable a otro cupón, ni promociones, ni Ahora o Nunca.