Ripley ofrece la segunda prenda a S/1: ¿Cuáles son las tiendas que tendrán la promoción?

Si eres amante de la moda y buscas renovar tu clóset sin vaciar tu billetera, Ripley tiene una noticia que no puedes dejar pasar. Por primera vez en mucho tiempo, esta gran tienda por departamentos trae una promoción exclusiva y limitada que promete revolucionar tus compras: la segunda prenda a solo 1 sol.

Imagina llevarte dos prendas por el precio de una más un sol extra, una oferta que parece un sueño pero es totalmente real y está al alcance de todos en Lima. Esta promoción no solo te permite ahorrar, sino que te da la excusa perfecta para renovar tu vestuario, para ti y para toda la familia, con las últimas tendencias en ropa para dama, hombre, niñas y niños.

Ripley anuncia promoción en sus tiendas de Lima / FOTO: Difusión

Este evento especial estará disponible solo durante 3 días, así que es momento de armar tu lista y prepararte para aprovechar al máximo esta oportunidad única. Además, Ripley te facilita la compra no solo en sus tiendas físicas, sino también desde la comodidad de tu casa a través de su app y página web. ¿Qué esperas para vestirte con estilo y a bajo costo?

Detalles de la promoción: Segunda prenda a 1 sol

¿Qué incluye la promoción?

La oferta aplica para toda la línea de vestuario de dama, hombre, niñas y niños. Eso significa que podrás elegir tu primera prenda al precio regular y llevarte la segunda prenda que elijas por solo 1 sol. ¡Un ahorro increíble para toda la familia!

Duración de la promoción:

La promoción estará vigente desde el 19 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2025, es decir, solo por 3 días.

Dónde aplica la promoción:

Esta oferta especial estará disponible en tiendas físicas selectas de Ripley en Lima, así como también a través de la app oficial de Ripley y en Ripley.com, para que puedas aprovecharla donde y cuando quieras.

Tiendas Ripley en Lima que participan en la promoción

Si prefieres la experiencia presencial y ver las prendas antes de comprar, se sabe que todas las sedes han sido seleccionadas para garantizar una gran variedad de productos y atención a todos los clientes que quieran aprovechar la promoción.

¿Cómo aprovechar esta oferta?